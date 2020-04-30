Almanya Hizbullah'ı Terör Örgütü İlan Etti

Almanya İçişleri Bakanlığı, radikal İslamcı Hizbullah grubunu terör örgütü ilan ederek, ülkedeki tüm faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı. Buna göre, Hizbullah'ın siyasi kanadını temsil eden dernek ve kişiler bundan böyle terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK ve IŞİD yandaşlarına uygulanan muameleye tabi tutulacak.

Konuyla ilgili polis yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre, emniyet güçleri bu sabah saatlerinde başkent Berlin, Kuzey Ren-Vestfalya ve Bremen'de örgütün dernek binası ve bir camiye baskın düzenleyerek, çeşitli delillere el koydu. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, düzenlenen operasyonları ve yasak kararını, Hizbullah’ın "Dünya genelinde yüzlerce ölü ve yaralıya yol açan çok sayıda saldırı” düzenlemesi ve "İsrail devletinin yok edilmesini” hedeflemesiyle gerekçelendirdi.

Alman Dernekler Yasası‘na göre, terörle ilişkisi olduğu nedeniyle faaliyetleri yasaklanan derneklerin para toplamaları, sosyal çalışmalarını sürdürmeleri ve gösterilerde örgütün sembollerini kullanmaları da yasaklanabiliyor. Hizbullah’ın askeri kanadının faaliyetleri ve propaganda çalışmaları Almanya’da 2013 yılında yasaklanmıştı. Güvenlik birimleri, Almanya’da Hizbullah üyelerinin sayısının bin 50 civarında olduğunu tahmin ediyor. Örgüt üyelerinin Almanya’da yaşayan Lübnanlı ve İranlılardan para topladığı ve cami dernekleri üzerinden propaganda yaptığı, toplanan paraların uyuşturucu ve araba kaçakçılığı ve kara para ticaretinde kullanıldığı, aklanan paraların da Hizbullah’ın askeri kanadına gönderildiği iddiaları istihbarat raporlarında yer alıyordu.