Almanya'dan flaş karar: Tamamen yasaklandı

Hizbullah ile bağlantılı olduğu şüphesiyle Berlin, Bremen, Münster ve Dortmund’daki dört cami ve dernekte operasyon düzenlendi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede Hizbullah’ın faaliyetlerini yasaklama kararı aldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı Seehofer, Almanya’da Şii terör organizasyonu Hizbullah’ın faaliyetlerini yasakladı” dedi. Polisin bu sabah birçok eyalette operasyonlar yürüttüğünü ifade eden sözcü, kriz zamanlarında da “hukuk devletinin hareket kabiliyetinin” olduğunu belirtti.

DÖRT KENTTE OPERASYON

Bild gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı, Hizbullah’ın "dünya genelinde yüzlerce ölü ve yaralıya yol açan çok sayıda saldırı” düzenlemesi ve "İsrail devletinin yok edilmesini” hedeflemesi nedeniyle yasak kararı aldı.

Polis, terör örgütü olarak nitelendiren Hizbullah'a ait olmakla suçlanan dört cami ve derneğe bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonların gerçekleştirildiği Berlin’de El-İrşad Camii, Bremen'de El-Mustafa Cemaati , Münster’de İmam Mehdi Merkezi ve Dortmund’da Lübnanlı Göçmenler Cemaati adlı derneklerin Hizbullah üyelerinin buluşma yerleri olduğu belirtiliyor. Güvenlik birimleri, Almanya’da Hizbullah üyelerinin sayısının bin 50 civarında olduğunu tahmin ediyor.

Hizbullah’ın askeri kanadı, 2013 yılında Avrupa Birliği tarafından terör örgütleri listesine dahil edilmişti. ABD ve İsrail de, uzun zamandan beri Almanya’ya Hizbullah’ı yasaklaması için baskı yapıyordu. İsrail, düzenlenen birçok saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tutmuştu.



