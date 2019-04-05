"Almanya hukuk devleti olduğunu NSU davasında göstermedi"

ESSEN (AA) - Almanya'daki Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız, "Almanya hukuk devleti olduğunu söylüyor, herkesi eleştiriyor, biliyorsunuz Türkiye'yi eleştiriyor ama kendisi hukuk devleti olduğunu bu davada göstermedi." dedi.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğunda 8'i Türk, biri Yunan ve biri de Alman polis olmak üzere 10 kişiyi öldüren, Köln'deki Keup Caddesi'ne çivili bomba saldırısında bulunan ve banka soyan NSU terör örgütü ile örgütün gizli bağlantıları, davanın avukatları Yıldız ve Mehmet Daimagüler'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta anlatıldı.

Avukat Yıldız, Münih kentinde görülen NSU mahkemesinde Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından, terör örgütüyle ilişkili olduğu düşünülen kişilere konuşma yasağı getirilmesi, dosyaların bazılarının yok edilmesi, kalan dosyalara ise 120 yıl gizlilik getirilip kendilerine gösterilmemesine tepki gösterdi.

Devletin bu üçlünün terör örgütü olduğunu bildiğini ancak kendilerine bunlarla ilgili dosyaları vermediğini söyleyen Yıldız, "Başbakan Merkel müvekkillerimize her şeyi açıklığa kavuşturma sözü verdi. Biz bu sözü hatırlatıp devletle bu örgütün ilişkisini ortaya çıkarmak için dosyaları istediğimiz halde hiçbir sonuca ulaşamadık. Mahkeme bile bu dosyaları alamadı. Demek ki Alman devletinin de gizleyeceği bir şeyleri varmış ki bu dosyaları 120 sene gizli tutma kararı alındı. Tabii bunlar büyük soru işareti." dedi.