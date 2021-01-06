Almanya hükümeti: Okulların kapatılması şarttı

Almanya'da federal hükümet, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin sertleştirilmesi kapsamında alınan, okul ve çocuk yuvalarının kapalı tutulma kararını savunarak, bunun "kesinlikle şart" olduğunu ancak mümkün olan en kısa zamanda buralardaki eğitim faaliyetlerinin yeniden başlatılacağını ifade etti.

Başkent Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan federal hükümet sözcülerinden Ulrike Demmer, okulların ve yuvaların kapalı olmasının aileler için büyük bir yük anlamına geldiğinin farkında olduklarını, ancak "yüksek enfeksiyon sayıları nedeniyle hükümetin elinde başka bir çare olmadığını" dile getirdi. Demmer, bunun dışında atılacak her adımın, öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitmenlerin sağlığı açısından sorumsuzluk olacağını da sözlerine ekledi.

Salı günü Başbakan Angela Merkel liderliğinde bir araya gelen federal hükümetin aldığı tedbirleri sertleştirme kararının özellikle çocukları ağır bir biçimde etkilediğini vurgulayan Demmer, "Bu önlemler olumlu sonuç vermeye başladığında, bundan ilk yararlanacak olanlar da çocuklar olmalı" dedi.