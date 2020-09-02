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Almanya hükümeti: Rus muhalif lider Navalni, Noviçok adlı kimyasal madde ile zehirlendi

02.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Almanya hükümeti, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Noviçok adlı kimyasal madde ile zehirlendiğini açıkladı.

Almanya hükümeti: Rus muhalif lider Navalni, Noviçok adlı kimyasal madde ile zehirlendi

Almanya hükümeti, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Noviçok adlı kimyasal madde ile zehirlendiğini açıkladı.

Alman hükümetine göre Navalni'nin toksikoloji sonuçları açık bir şekilde Noviçok sinir gazına işaret ediyor.

Ağustos ayında Siberya'daki Tomsk şehrinden Moskova'ya giden uçakta bayılarak rahatsızlanan Navalni, götürüldüğü hastanede komaya girmişti.

Navalni'nin destekçileri, muhalif liderin çayına konan bir madde ile zehirlendiğini öne sürüyor.

Muhalif liderin taraftarlarına göre zehirlenmesi emrini Rus lider Vladimir Putin verdi. Kremlin ise bu iddialara karşı çıkıyor.

Navalni daha sonra tedavi amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülmüştü.

Aleksey Navalni

Merkel bakanlarıyla buluştu

Alman hükümeti bu saldırıyı güçlü bir şekilde kınadıklarını ve Rusya'nın acil bir şekilde açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sonraki adımları tartışmak için bakanlarıyla bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Navalni'nin Rusya'da bir kimyasal sinir gazı mağduru olmasının rahatsız edici olduğu" belirtildi.

Alman hükümeti bu bulgulardan AB ve Nato'yu da haberdar edeceklerini aktardı.

Rus haber ajansı Tass ise Kremlin'in, Almanya'dan Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiğine dair bir bilgi almadığını aktardı.

Noviçok nedir?

Noviçok Rusça'da 'yeni gelen' ya da 'acemi' demek.

Bu ifade, 1970'ler ve 1980'lerde Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen ileri seviyedeki sinir gazı grubu için kullanılıyor.

'Foliant' adlı Sovyet programı tarafından geliştirilen bu gazlar 'dördüncü jenerasyon kimyasal silahlar' olarak biliniyor.

Noviçok kimyasalların bir grubu olan A-230'un VX sinir gazından 5-8 kat daha fazla zehirli olduğu söyleniyor.

İngiltere, 2018 yılında zehirlenen eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik saldırıda kullanılan zehirli kimyasal maddenin de Noviçok olduğunu açıklamıştı.

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