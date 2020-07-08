Almanya hükümetinden cinsiyet eşitliği hamlesi

Paket 67 ayrı maddede dokuz hedefin hayata geçirilmesini öngörüyor.Almanya'da hükümet, cinsiyet eşitliğini kapsamlı bir önlemler paketi ile toplum içinde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kabinede yer alan Aile Bakanı Franziska Giffey'in bu bağlamda hazırladığı "Ulusal Eşitlik Stratejisi" adlı tasarı hükümet tarafından onaylandı. Giffey, federal hükümetin onaylama kararını, "Hükümetin bu konuyla ilgili eylemleri açısından, önümüzdeki yasama dönemlerini de kapsayacak bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Bakan Giffey, cinsiyet eşitliği stratejisinin Almanya tarihinde ilk defa bir federal hükümet tarafından çok sayıda bakanlığın katkısı ile hazırlandığını vurguladı. Kabinenin onayını alan ve 67 ayrı önlem maddesinden oluşan cinsiyet eşitliği stratejisi ile dokuz hedefe odaklanılıyor. Bunlar arasında gelir eşitliği, sosyal mesleklerin güçlendirilmesi ve dijital yaşam alanları ve çalışma dünyasında siyasi bakımdan cinsiyet eşitliği standartları oluşturulması geliyor. Ayrıca aile, bakım ve mesleğin bir arada götürülmesini kolaylaştırmaya yönelik hedefler de bu stratejinin hedeflerinden biri.

Tasarı diğer yandan kadınların kariyer yapmalarını kolaylaştırmayı ve gelecekte parlamentolarda daha fazla sayıda yer almasını sağlamayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra kültür ve bilim alanlarında eşitliğin artırılması ve federal hükümet bünyesindeki kurumların yönetici pozisyonlarında daha fazla kadının görev alması da belirlenen hedefrler arasında yer alıyor. Kadınlarla erkekler arasındaki gelir farkı Almanya Aile Bakanı Giffey, "Yapılacak daha çok şey var ve bunu ancak ilgili bakanlıkların el ele çalışması ile başarabiliriz" diyerek kadınlarla erkekler arasında hâlâ kadınlar aleyhine ortalama yüzde 20 oranında bir fark olduğunu ve bunun da emeklilikte kadınlarla erkekler arasındaki farkı yüzde 50'lere çıkardığını belirtti. Koalisyon hükümeti, geçen Salı günü de bir Federal Cinsiyet Eşitliği Vakfı kurulmasına karar vermişti. Koalisyonu oluşturan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile SPD (Sosyal Demokrat Parti) bu kararla, koalisyon sözleşmesindeki maddelerden birini daha hayata geçirmek istiyor.