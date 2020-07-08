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Almanya hükümetinden cinsiyet eşitliği hamlesi

08.07.2020 19:52 | Son Güncelleme

Almanya hükümeti, Aile Bakanı Franziska Giffey tarafından hazırlanan cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen önlemler paketini onayladı.

Almanya hükümetinden cinsiyet eşitliği hamlesi

Paket 67 ayrı maddede dokuz hedefin hayata geçirilmesini öngörüyor.Almanya'da hükümet, cinsiyet eşitliğini kapsamlı bir önlemler paketi ile toplum içinde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kabinede yer alan Aile Bakanı Franziska Giffey'in bu bağlamda hazırladığı "Ulusal Eşitlik Stratejisi" adlı tasarı hükümet tarafından onaylandı. Giffey, federal hükümetin onaylama kararını, "Hükümetin bu konuyla ilgili eylemleri açısından, önümüzdeki yasama dönemlerini de kapsayacak bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Bakan Giffey, cinsiyet eşitliği stratejisinin Almanya tarihinde ilk defa bir federal hükümet tarafından çok sayıda bakanlığın katkısı ile hazırlandığını vurguladı.

Kabinenin onayını alan ve 67 ayrı önlem maddesinden oluşan cinsiyet eşitliği stratejisi ile dokuz hedefe odaklanılıyor. Bunlar arasında gelir eşitliği, sosyal mesleklerin güçlendirilmesi ve dijital yaşam alanları ve çalışma dünyasında siyasi bakımdan cinsiyet eşitliği standartları oluşturulması geliyor. Ayrıca aile, bakım ve mesleğin bir arada götürülmesini kolaylaştırmaya yönelik hedefler de bu stratejinin hedeflerinden biri.

Tasarı diğer yandan kadınların kariyer yapmalarını kolaylaştırmayı ve gelecekte parlamentolarda daha fazla sayıda yer almasını sağlamayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra kültür ve bilim alanlarında eşitliğin artırılması ve federal hükümet bünyesindeki kurumların yönetici pozisyonlarında daha fazla kadının görev alması da belirlenen hedefrler arasında yer alıyor.

Kadınlarla erkekler arasındaki gelir farkı

Almanya Aile Bakanı Giffey, "Yapılacak daha çok şey var ve bunu ancak ilgili bakanlıkların el ele çalışması ile başarabiliriz" diyerek kadınlarla erkekler arasında hâlâ kadınlar aleyhine ortalama yüzde 20 oranında bir fark olduğunu ve bunun da emeklilikte kadınlarla erkekler arasındaki farkı yüzde 50'lere çıkardığını belirtti.

Koalisyon hükümeti, geçen Salı günü de bir Federal Cinsiyet Eşitliği Vakfı kurulmasına karar vermişti. Koalisyonu oluşturan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile SPD (Sosyal Demokrat Parti) bu kararla, koalisyon sözleşmesindeki maddelerden birini daha hayata geçirmek istiyor.

Muhalefetten "kültürel değişim" çağrısı

Alman Federal Meclisi'nde muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkanvekili Katja Suding ise "Kadınlar, şirketlerin ve idarenin yönetici pozisyonlarına çok nadir yükselebiliyor" ifadesini kullandı. Hükümetin onayladığı tasarıyla ilgili olarak "Net olmayan hedeflerle, toplumda ve şirketlerde kültürel anlamda gerçek bir değişim sağlanamaz" yorumunda bulunan Suding, partisi FDP'nin Bakan Giffey'i, hedeflerine hangi önlemlerle ulaşmaya çalışacağına bakarak değerlendireceğini dile getirdi.

Hükümetin büyük ortağı olan sağ muhafazakar Birlik Partileri'nin Meclis Grup Başkanvekili Nadine Schön ise,"Koronavirüs krizi, eşler arasında iş ve çocuk bakımı ile ilgili sorumluluğun, kadınlar daha az para kazandığı için adil bir biçimde yapılamadığının ve ev işlerinin kadınlara kaldığının görüldüğünü" vurgulayarak en önemli hedefin çoğunlukla kadınların istihdam edildiği sosyal mesleklerde maaşların artırılması olduğunu ifade etti.

AFP,dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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