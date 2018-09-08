Almanya iç istihbarat teşkilatı başkanı üzerindeki istifa baskısı artıyor

Almanya'nın Chemnitz kentinde aşırı sağcıların yabancı düşmanlığı nedeniyle göçmenlere yönelik "sürek avı" yaptığı tartışmasında, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'a yönelik baskı artıyor. Muhalefet partileri Maaßen'ın artık iç istihbaratın başında olmaya uygun olmadığını savundu. Sol Parti Maaßen'ın görevden alınmasını talep etti. Maaßen'ın Die Zeit gazetesinin internet portalında yayınlanan ve aşırı sağcıların bir göçmene saldırdığı görüntüleri, "yanlış bilgi" olarak tanımlaması ve sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ile temaslarda bulunduğunun iddia edilmesi, muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirildi. Aşağı Saksonya eyaletinin Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Başbakanı Stephan Weil Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, Maaßen'ın Chemnizt’e yönelik açıklamalarının bulunduğu makama uygun olduğuna dair şüpheye yol açtığını belirtti. Stephan Weil, Maaßen'ın Chemnitz'te "sürek avı" yapıldığından şüphe duyması ve defaten kanıt sunmadan bir takım "yanlış bilgilerden" bahsetmesinin irite edici olduğunu söyledi.

"Maaßen aşırı sağı koruduğu şüphesine yol açtı” SPD'li siyasetçi Maaßen'ın bu açıklamayla, "aşırı sağı koruyucu bir tutum sergilediği şüphesine yol açtığını" savundu. Weil, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bağlı olduğu İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in derhal konuya açıklık getirmesi gerektiğine dikkat çekti. SPD'li siyasetçi iç istihbarat başkanı Maaßen'ın Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile temas kurduğu iddialarından ötürü de eleştirdi. AfD'den ayrılan bir kişi Maaßen'ın, AfD'nin eski eş başkanı Frauke Petry ile iki kez bir araya geldiğini öne sürmüştü. Görüşmelerde Maaßen'a aşırı sağa karşı belirlenecek tutumda tavsiyeler verildiği iddia edilmişti. Taraflar görüşme iddialarını kabul etmemişti. Yine SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de Cuma günü NDR televizyonunda katıldığı bir programda Maaßen'ı eleştirerek, "Sayın Maaßen kimi koruyor? Anayasayı mı, Anayasa düşmanları olan sağcıları mı?" sorusunu yöneltmişti. Stegner söz konusu videoda yer alan saldırının Chemnitz'te birçok kez yaşandığını da sözlerine ekledi.