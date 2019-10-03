Almanya İçişleri Bakanı Ankara'ya gidiyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 2016 yılında Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı mutabakatıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün ve yarın Türkiye'de temaslarda bulunacak. Ziyarette AB ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının "daha iyi nasıl uygulanabileceği" konusunda fikir edinilmesi amaçlanıyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in mülteciler konusuyla ilgili yapacağı görüşmelere AB Göç İşleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner de eşlik ediyor. Akşam üzeri Ankara'ya varacak olan delegasyon, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile biraraya geldikten sonra Cuma günü temaslarına Yunanistan'da devam etmek üzere Atina'ya geçecek.

Seehofer Türkiye'ye hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "2015 yılındaki sığınmacı akınının yeniden tekrarlamaması gerektiğini" söyledi. Seehofer, Türkiye'deki temasları çerçevesinde son dönemde Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen mülteci sayısındaki artışın nedenlerine ve bu konuda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sıkıntılara değinecek.