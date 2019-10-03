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Almanya İçişleri Bakanı Ankara'ya gidiyor

03.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 2016 yılında Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı mutabakatıyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gidiyor.

Almanya İçişleri Bakanı Ankara'ya gidiyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 2016 yılında Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı mutabakatıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün ve yarın Türkiye'de temaslarda bulunacak. Ziyarette AB ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının "daha iyi nasıl uygulanabileceği" konusunda fikir edinilmesi amaçlanıyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in mülteciler konusuyla ilgili yapacağı görüşmelere AB Göç İşleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner de eşlik ediyor. Akşam üzeri Ankara'ya varacak olan delegasyon, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile biraraya geldikten sonra Cuma günü temaslarına Yunanistan'da devam etmek üzere Atina'ya geçecek.

Seehofer Türkiye'ye hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "2015 yılındaki sığınmacı akınının yeniden tekrarlamaması gerektiğini" söyledi. Seehofer, Türkiye'deki temasları çerçevesinde son dönemde Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen mülteci sayısındaki artışın nedenlerine ve bu konuda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sıkıntılara değinecek.

"Türkiye görevini yaptı"

Erdoğan Türkiye'nin AB ile varılan sığınmacı mutabakatının tüm gereklerini yerine getirdiğini ancak AB'nin üstüne düşen görevi yapmadığını belirtmişti. Suriyelilerle ilgili şu ana kadar 40 milyar dolar harcadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, "AB bize 3 milyar euro verdi" diyerek, İdlib'deki çatışmalar nedeniyle yeni bir mülteci dalgası olabileceğini de vurguladı. Erdoğan, "Oldu oldu. Olmadı, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz?" şeklinde konuşmuştu.

AB ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereğince Türkiye'ye 2016 -2019 yılları içerisinde ülkedeki Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için iki parça olarak projeye dayalı 3'er milyar euro verilmesi kararlaştırıldı. AB yetkilileri, bu kapsamda anlaşma gereği öngörülen maddi kaynağın toplu olarak önceden ödenmeyeceğinin, uygun projelerin kendilerine sunulup hayata geçirilmesiyle ödemelerin gerçekleşeceğinin altını çiziyor. AB yetkilileri bu çerçevede Türkiye'ye şimdiye kadar sığınmacılar için hayata geçirilen projeler kapsamında 2,6 milyar euroluk ödeme yapıldığını belirtiyor.

Mutabakat neyi kapsıyor?

Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kaçak yollarla Yunanistan'a gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında da bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyor. Bu çerçevede AB, Türkiye'den 72 bin kadar sığınmacıyı kabul edeceğini taahhüt etmişti. Avrupa Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 Suriyeli Türkiye'ye geri gönderildi.

dpa,DW,MK/TY

© Deutsche Welle Türkçe

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