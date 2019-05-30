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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer 2021’de siyaseti bırakacak

30.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

Almanya’da siyasetin önemli isimlerinden İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 2021 yılında siyaseti bırakacağını açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer 2021’de siyaseti bırakacak

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ülkede 2021 yılında yapılacak parlamento seçimlerinin ardından siyaseti bırakacağını açıkladı. Koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin eski lideri Seehofer, Alman Haber Ajansı’nın (dpa) güncel gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Siyaseti bırakmaya geçen yıl karar verdiğini ifade eden Seehofer, "Toplam 50 yılımı siyasette geçirdim. Bu yasama döneminin sonunda artık yeter” diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kaybeden koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) liderlere yönelik eleştirilerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Seehofer, liderlik tartışmalarına girilmemesi gerektiğini ifade etti. Seehofer, "Liste başı adayı olsan da olmasan da seçim günü hesap vermek zorundasın. Kanımca akıllıca ve soğukkanlı bir tavır izlemek, acele ile tepki vermemek gerekiyor ve liderlik konusunda da konuşmamalı, bu şekilde durum daha iyi olmuyor” şeklinde konuştu.

"Türkiye ile göç mutabakatı rahatlama sağlıyor”

Koalisyonda göç ve mültecilere yönelik daha sert bir siyaset izlenmesinden yana olan muhafazakâr siyasetçi, “Göç meselesi artık çözüldü mü?” sorusunu ise "Ulusal düzeyde göç olayını artık düzene soktuk, şunu söyleyebilirim, artık kontrol edebiliyoruz ve daha iyi yönetebiliyoruz” sözleriyle yanıtladı. "Avrupa çapında ise çözümün çok uzağında” olduklarını belirten Seehofer, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göç mutabakatının durumun rahatlamasına katkı sağladığını söyledi.

Almanya'ya göçün yılda 200 bin kişi ile sınırlandırılmasının olumlu olduğunu belirten Seehofer, eğer bu sınır aşılmazsa aşırı sağcıların yarattığı tehdidinden de bir süre sonra ortadan kalkacağını dile getirdi.

Horst Seehofer, Mart 2018'den bu yana İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı görevini yürütüyor. Seehofer, Ocak 2019'da da CSU Genel Başkanlığı görevinden ayrıldı, halefi olarak Markus Söder seçildi.

dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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