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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer mevkidaşı Soylu’yla görüştü

27.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer’nın mevkidaşı Soylu’yla “yapıcı atmosferde” bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer mevkidaşı Soylu’yla görüştü

Görüşmede terörle mücadele ve göç konularının ele alındığı belirtildi.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'nın mevkidaşı Süleyman Soylu ile bir video görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, video konferans yoluyla bir araya gelen iki Bakanın görüşmesinin "yapıcı bir atmosferde'' gerçekleştiği belirtildi. Seehofer ve Soylu'nun başta terörle mücadele olmak üzere güvenlik ve göç konularını ele aldığı kaydedildi. Görüşmede pandeminin getirdiği zorluklara da değinildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "İki bakan da iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam ettirilmesi hususunda mutabık kalmıştır" denildi.

DW /SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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