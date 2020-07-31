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Almanya İçişleri Bakanı: Trump'ın kararı ilişkileri sıkıntıya sokacak

31.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

Trump'ın Amerikan askerlerini Almanya'dan çekme kararı, Alman siyasilerin tepkisine yol açtı.

Almanya İçişleri Bakanı: Trump'ın kararı ilişkileri sıkıntıya sokacak

İlişkileri sıkıntıya sokacağı belirtilirken, muhalefet "asker yerine nükleer silahlarını" çekseydi diyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Almanya'da bulunan askerlerinden yaklaşık 12 binini geri çekme kararı, Alman siyasiler arasında tartışılmaya devam ediyor. Hem koalisyon hükümeti hem de muhalefet, ABD Başkanı Trump'ın kararını eleştiriyor. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, söz konusu kararın "transatlantik ilişkilere zarar vereceğini" ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Passauer Neue Presse gazetesine açıklamalarda bulunan CSU'lu (Hristiyan Sosyal Birlik) Bakan, "Bu, pek tabii ki Alman-Amerikan ilişkilerini sıkıntıya sokacak bir süreç" ifadesini kullandı.

ABD, Almanya'da konuşlandırılmış 36 bin askerinden yaklaşık 12 binini Almanya'dan çekmeyi planlıyor. Askerlerin yarısından fazlasının ABD'ye dönmesi, kalan askerlerin de Avrupa'nın farklı ülkelerine konuşlandırlması hedefleniyor. Bakan Seehofer, şu an yapılacak ilk işin, Amerikan askerlerinin çekilmesiyle oluşacak boşluğun doldurulması olduğunu belirtti.

"Askerlerini değil nükleer silahlarını çekselerdi"

ABD'nin kararına muhalefet partilerinden de tepki var. Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, ABD'nin planlarına ilişkin açıklamasında, "Amerikalıların, askerleri yerine Almanya ve Avrupa'daki nükleer silahlarını geri çekmesi daha iyi olurdu" eleştirisini yöneltti.

Göring-Eckard'a göre ABD askerlerinin Almanya'dan çekilmesi ne NATO ne de ABD'nin çıkarına hizmet ediyor ve bu kararla transatlantik ilişkiler sıkıntıya sokuluyor.

"ABD böylece güvenliği daha iyi sağlayabilir"

Alman ordusunun eski Genel Müfettişi Harald Kujat da yeni bir duruma dikkat çekiyor. Almanya'nın jeopolitik konumunun Demir Perde döneminden sonra değiştiğine dikkat çeken Kujat, Almanya'nın bir ön cephe ülkesi değil, artık Avrupa'da bağlantı bölgesi konumunda olduğunu belirtti.

Kujat, "Amerikan askerleri birlik savunmasını Almanya'nın güneyinden çok, Polonya ve Baltık ülkelerinden daha iyi gerçekleştirebilecektir" yorumunu yaptı.

"Amerikalılar savaş yorgunu"

Almanya ile ABD arasında ekonomik, eğitim ve askeri ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Atlantik Köprüsü’nün başkanı Sigmar Gabriel ise Amerikan askerlerinin geri çekilmesinin kaçınılmaz olduğuna işaret etti. Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı da olan Gabriel, sadece Trump değil eski başkan Obama döneminde de ABD‘nin dünya genelindeki askeri misyonlarını azaltma hedefinde olduğunu belirtti. Amerikan halkının "savaş yorgunu" olduğunu ifade eden Gabriel, hem sağ hem de soldan "bitmek bilmeyen savaşları durdurun" çağrılarının yükseldiğine dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Almanya'da konuşlu asker sayısını 35 binden 25 bine düşürme talimatı vermiş ve buna gerekçe olarak, Almanya'nın savunma harcamalarının hala çok düşük olduğunu öne sürmüştü. Washington yönetimi söz konusu karar öncesinde Berlin hükümeti ile de görüşmeler yapmamıştı.

ABD Almanya'nın savunma bütçesini artırmasını istiyor

Trump ayrıca savunma harcamalarının artırılması için Almanya'ya uzun süre baskı yaptı. ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenell de geçtiğimiz yıl Alman hükümetinin savunma bütçesini artırmaması durumunda ABD askerlerinin bir bölümünün geri çekileceğini dile getirmişti.

Trump kendi partisi Cumhuriyetçiler içinde de bu kararı nedeniyle eleştiriliyor. Bazı Cumhuriyetçi üyeler, Almanya'daki askeri varlığın azaltılmasının ABD'nin güvenliği açısından doğru olmadığını savunuyor.

DW,dpa / GA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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