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Almanya İçişleri Bakanı'ndan Telegram'a kapama tehdidi

12.01.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser, Alman yasalarına uymadığı takdirde mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kapatılabileceğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı'ndan Telegram'a kapama tehdidi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser (SPD), "Alman yasalarını göz ardı etmeye devam ettiği" durumda mesajlaşma uygulaması Telegram'ın devre dışı bırakılabileceğini söyledi. Feaser, Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, "Bu ihtimali dışlayamayız. Devre dışı bırakma seçeneğini ciddi bir son çare olarak tutuyoruz. Bu yüzden öncelikle diğer bütün seçeneklerin başarısız olduğunu görmemiz lazım" dedi.

Feaser, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı uyarı mektubunu da kapsayan bir dizi önlemin bugüne kadar işe yaramadığını belirtti ve söz konusu uygulamayı kapatmanın bütün servis sağlayıcılar için büyük sorun teşkil edeceğini ifade etti.

Almanya'da radikal gruplar nefret söylemlerini ve komplo teorilerini, servis sağlayıcının herhangi bir müdahalesi olmadan Telegram üzerinden yayabildi. Ancak, Almanya'daki Ağ Uygulama Yasası gereğince sosyal ağ sağlayıcıları suç unsuru taşıyan içerikleri uzaklaştırma konusunda yükümlü. Feaser, Telegram'ın da bu yasayı uygulaması gerektiğini vurguladı.

Feaser, Telegram ile işbirliği konusunda Avrupa düzeyinde bir çözüm aradığını belirtti. "Telegram'ın merkezi bugün Dubai, yarın belki Cayman Adaları olur. Yasayı uygulamak için büyük bir güce ihtiyacımız var. Alman ulus devleti olarak bunu yalnız yapamayız" dedi ve Avrupalı mevkidaşlarıyla konuya ilişkin irtibatta olduğunu söyledi.

Neden Telegram?

Telegram Almanya'da son zamanlarda nefret söylemi yayanların ve aşırılık yanlısı grupların en çok rağbet ettiği yazışma platformuna dönüştü.Telegram üzerinden yayılan nefret söylemi ile şiddet ve protesto çağrılarının artması üzerine siyasetçiler söz konusu mesajlaşma uygulamasına yönelik sert yaptırımlar getirilmesi talebinde bulunuyor.

Almanya'daki Ağ Uygulama Yasası'nın (NetzDG) kuralları mesajlaşma hizmeti sağlayan operatörleri değil, sadece büyük internet platformlarını kapsıyor. Telegram da bu bağlamda kurumun uygulamalarının kendileri açısından bağlayıcı özellik taşımadığını savunuyor.

Ancak iletişim uzmanlarına göre bu tartışmalı bir konu. Telegram klasik bir mesajlaşma uygulaması değil, sistem aynı zamanda özel sohbetlere ek olarak, halka açık gruplar ve kanallar da sunuyor. Bu husustan hareketle İçişleri Bakanlığı da Telegram'ı NetzDG kapsamına girmesi gereken bir sosyal ağ olarak görüyor.

AFP / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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