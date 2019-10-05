HABER

Almanya İçişleri Bakanından Türkiye ve Yunanistan’a destek sözü

05.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, göç konusunda Türkiye ve Yunanistan’a destek sözü vererek, “Bu ülkelere yardım etmediğimiz takdirde, bu insanların Avrupa’ya gelmesi zaman meselesi” dedi.

Almanya İçişleri Bakanından Türkiye ve Yunanistan’a destek sözü

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Türkiye ve Yunanistan'a sığınmacı meselesinde daha fazla destek sözü verdi. Ankara ve Atina'daki temaslarının ardından Berlin'e dönen Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bakan, Avrupa Birliği (AB) sınırında yer alan Yunanistan ve Türkiye’nin göç nedeniyle yıllardır ağır yük altında bulunduğuna dikkat çekerek, "Her iki ortakla da sıkı işbirliğinin şart” olduğunu söyledi.

Son zamanlarda "Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmenlerin sayısında yoğun artış” olduğunu vurgulayan Seehofer, “Bu devletlere yardım etmediğimiz takdirde, bu insanların bize (Avrupa'ya) gelmesi sadece zaman meselesi. Bu nedenle, destek vermek Almanya’nın da çıkarına” ifadesini kullandı.

Alman Bakan, Perşembe ve Cuma günü Ankara’daki temasları sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Bakan düzeyinde görüşmeler yapılacak

Ankara’daki temasları sırasında “Açık ve yapıcı görüşmeler” yürüttüğünü belirten Seehofer, “İşbirliği imkanlarının yanı sıra hukukun üstünlüğü ve insan hakları meselelerinin” de ele alındığını kaydetti. Her iki tarafın da "Göç ve güvenlik konularında işbirliği artırmak” istediğini belirten İçişleri Bakanı, bunu "Çok iyi bir sonuç” olarak nitelendirdi.

Türk hükümeti ile sahil güvenlik ve göçmen kaçakçılığı konularında işbirliğini artırma kararı aldıklarını belirten Alman Bakan, bu konuda Ekim ayında bakan düzeyinde görüşmelere başlanacağını kaydetti.

Ankara temaslarının ardından Atina'ya bir ziyarette bulunan Bakan Seehofer, Yunanistan’a da iltica başvurularının değerlendirilmesi sürecinin hızlandırılması, deniz ve kara sınırılarının korunması ve bilişim alanlarında destek teklifinde bulunduğunu belirtti. Seehofer, AB sınırlarının daha iyi korunması için Avrupa çapında çaba sarf edeceğini söyledi.

Ziyaretin amacı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Ankara ve Atina’daki temaslarında, Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatının "güçlendirilmesini” hedefliyordu.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatı kaçak yollarla Yunanistan'a gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında da bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyor. Bu mutabakata rağmen son zamanlarda Türkiye'den Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısında yeniden artış kaydedilmesi, Avrupa’da kaygyla karşılanıyor. AB'nin Türkiye’deki sığınmacılar için yeterince destek sağlamadığını savunan Türk hükümeti, AB’nin verilen sözü tutmadığını savunuyor. Mutabakat uyarınca 2016-2019 arasında Türkiye'ye 6 milyar euro ödenmesi öngörülüyordu. Ancak Türkiye’deki sığınmacılara destek için AB tarafından bugüne kadar 3 milyar euro civarında ödeme yapıldı.

DW,epd/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSosyal medyadan duyurdu: Az kaldıSosyal medyadan duyurdu: Az kaldı
İstanbul'a gelirken düşmüştü! Detaylar ortaya çıkıyorİstanbul'a gelirken düşmüştü! Detaylar ortaya çıkıyor
Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna bir kez daha operasyon sinyaliErdoğan'dan Fırat'ın doğusuna bir kez daha operasyon sinyali
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'da düşen kargo uçağında pilot hatası ihtimali

İstanbul'a gelirken düşmüştü! Detaylar ortaya çıkıyor

Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi

Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda 350 gözaltı

Ülke karıştı! 'Şantaja müsaade etmeyeceğiz' dedi ve OHAL ilan etti

İranlı bilgisayar korsanlarının ABD seçimlerini hacklemeye çalıştığı iddiası!

Teknoloji devinden flaş iddia: İranlı hackerlar...

Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı

Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı

ABD’de atlı polisler kementle sokakta gezdirdi

ABD’de atlı polisler kementle sokakta gezdirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.