Almanya İçişleri Bakanından Türkiye ve Yunanistan’a destek sözü

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Türkiye ve Yunanistan'a sığınmacı meselesinde daha fazla destek sözü verdi. Ankara ve Atina'daki temaslarının ardından Berlin'e dönen Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bakan, Avrupa Birliği (AB) sınırında yer alan Yunanistan ve Türkiye’nin göç nedeniyle yıllardır ağır yük altında bulunduğuna dikkat çekerek, "Her iki ortakla da sıkı işbirliğinin şart” olduğunu söyledi.

Son zamanlarda "Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmenlerin sayısında yoğun artış” olduğunu vurgulayan Seehofer, “Bu devletlere yardım etmediğimiz takdirde, bu insanların bize (Avrupa'ya) gelmesi sadece zaman meselesi. Bu nedenle, destek vermek Almanya’nın da çıkarına” ifadesini kullandı.

Alman Bakan, Perşembe ve Cuma günü Ankara’daki temasları sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Bakan düzeyinde görüşmeler yapılacak

Ankara’daki temasları sırasında “Açık ve yapıcı görüşmeler” yürüttüğünü belirten Seehofer, “İşbirliği imkanlarının yanı sıra hukukun üstünlüğü ve insan hakları meselelerinin” de ele alındığını kaydetti. Her iki tarafın da "Göç ve güvenlik konularında işbirliği artırmak” istediğini belirten İçişleri Bakanı, bunu "Çok iyi bir sonuç” olarak nitelendirdi.