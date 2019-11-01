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Almanya İçişleri Bakanlığı, camilerin korunması sorumluluğunu kendi üstünden attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:49 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter: - "(Camilere yönelik koruma önlemlerinin alınmasına ilişkin) "Bu görev eyaletlerindir" - Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici: - "Almanya'da güvenlik durumu çok gergin. Müslümanlar kendilerini güvende hissetmiyor"

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, ülkedeki camilerin korunmasındaki sorumluluğun eyalet yönetimlerinde bulunduğunu söyledi.

Sözcü Alter, Berlin'deki Basın Evi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirine, son dönemde camilere yönelik tehditlerin artmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in geçmişte ve son haftalarda dini kuruluşlara yönelik saldırılarla ilgili endişesini açık şekilde dile getirdiğini belirten Alter, geçen ay Halle kentinde bir sinagoga yapılan saldırıdan sonra bu endişenin güçlü şekilde ifade edildiğini vurguladı.

Alter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, elbette diğer dini kuruluşlar için de geçerli. Prensip olarak eyaletlerdeki kurumlar, kendi sorumluluk alanlarındaki binaların korunmasını, Federal Suç Dairesinin hazırladığı rapora göre değerlendirmesini, nerede ve nasıl önlem alacağını belirlemesi gerekir. Buna Almanya İçişleri Bakanlığı karar veremez. Bu görev eyaletlerindir."

- "Müslümanlar kendilerini güvende hissetmiyor"

Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici ise yerel düzeydeki güvenlik önlemlerinin alınmasının Almanya'da eyaletlerin görev kapsamına girdiğini bildiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığından, Müslümanların kendilerini güvende hissedebileceği Almanya için genel bir plan hazırlanmasını talep ettiklerini aktaran Kesici, böyle bir planın herkes tarafından ciddiye alınacağını ve Müslümanları da rahatlatabileceğini vurguladı.

Kesici, bu yıl Almanya'da 80'nin üzerinde camiye saldırı yapıldığını anımsatarak, "Almanya'da güvenlik durumu çok gergin. Müslümanlar kendilerini güvende hissetmiyor." dedi.

Güvenlik birimleriyle yaptıkları görüşmelerde, camilerin ve Müslümanların korunmasına ilişkin yeterli düzeyde bir planın bulunmadığını gördüklerini belirten Kesici, Müslüman derneklere yeteri düzeyde bilgi verilmediğini, güvenlik birimlerinin daha fazla Müslüman derneklerle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini kaydetti.

- Son haftalardaki artan saldırılar

Almanya'da özellikle son haftalarda saldırıların arttığı görüldü.

Bad Salzufen kentinde 11 Ekim'de, Herne'de 15 Ekim'de, Leipzig'de 16 Ekim'de ve Dortmund kentinde 21 Ekim'de camilere saldırı yapılmış, 28 Ekim'de Berlin'deki bir camiye İslam düşmanlığı içeren mektup gönderilmiş, 30 Ekim'de Schwelm kentindeki bir cami inşaatına kesik domuz kafası bırakılmış, dün de Wassenberg'deki bir camiye dışkı sürülerek kirletilmişti.

Dün ayrıca Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkez bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne yönelik bomba ihbarı yapılmasının ardından cami boşaltılmış ancak ihbar asılsız çıkmıştı.

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