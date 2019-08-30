Almanya İdlib için harekete geçti

Almanya, Belçika ve Kuveyt Suriye'nin İdlib vilayetindeki çatışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sundu. Karar tasarısı metninde cihatçı grupların ve muhaliflerin son kalesi olan idlib'de, sivillerin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekildi.

AFP haber ajansının haberine göre, üç ülke karar tasarısı metninde, derhal ateşkes sağlanmasını ve hiçbir şart olmaksızın bölgeye insani yardım ulaştırılmasının önünün açılmasını talep ediyor. Belçika'nın BM nezdindeki Büyükelçisi Marc Pecsteen, karar tasarısının "ateşkes, uluslararası insan haklarına karşı saygı gösterilmesini ve insani yardım çalışanlarına bölgeye erişim hakkının sağlanmasını" kapsadığını belirtti.

Karar tasarısının ne zaman oylamaya sunulacağı henüz belli değil. Ancak Şam yönetiminin müttefiki Rusya'nın karar tasarısını veto edeceği tahmin ediliyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson'un verdiği bilgiye göre ülkenin kuzeydoğusundaki İdlib'de üç milyon sivilin hayatı tehlike altında.