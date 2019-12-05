Almanya iki Rus diplomatı Berlin'deki cinayet nedeniyle sınır dışı ediyor

Almanya'nın Berlin kentinde işlenen bir cinayetten aylar sonra Almanya iki Rus diplomatı, cinayet emrinin Rusya veya Rusya'ya bağlı Çeçenistan'dan geldiği gerekçesiyle sınır dışı etmeye karar verdi.

Karar, Almanya başsavcılığının dosyaya el atmasının ardından alındı.

Rusya ise suçlamaları reddediyor ve bu diplomatik adıma karşılık vereceklerini belirtiyor.

40 yaşındaki eski Çeçen isyancılarının komutanı Ağustos ayında Kleiner Tiergarten kentinde kafasının arkasından vurularak öldürülmüştü.

Olayın hemen ardından tutuklanan bir adam ise polise çok az bilgi vermişti.

Alman basını cinayeti geçen yıl Sergey Skripal ve kızına yapılan saldırıya benzetti.

Almanya'nın diplomatik hamlesi Rusya, Fransa, Almanya ve Ukrayna liderlerinin bir araya geleceği Ukrayna zirvesinden beş gün önce geldi.

Neden Rusya'dan şüpheleniliyor?

Almanya Federal Savcılığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Cinayetin Rusya Federasyonu veya federasyona bağlı olan Otonom Çeçen Cumhuriyeti'nin adına işlendiği yönünde yeterince kanıt bulunuyor" dedi.

Saldırının ardından Spree Nehri'ne silah, bisiklet ve peruk atmakta olan bir adam gözaltına alınıştı.