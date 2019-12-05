HABER

Almanya iki Rus diplomatı Berlin'deki cinayet nedeniyle sınır dışı ediyor

05.12.2019 07:47 | Son Güncelleme

Almanya'nın Berlin kentinde işlenen bir cinayetten aylar sonra Almanya iki Rus diplomatı, cinayet emrinin Rusya veya Rusya'ya bağlı Çeçenistan'dan geldiği gerekçesiyle sınır dışı etmeye karar verdi. Rusya ise suçlamaları reddediyor ve bu diplomatik adıma karşılık vereceklerini belirtiyor.

Almanya iki Rus diplomatı Berlin'deki cinayet nedeniyle sınır dışı ediyor

Almanya'nın Berlin kentinde işlenen bir cinayetten aylar sonra Almanya iki Rus diplomatı, cinayet emrinin Rusya veya Rusya'ya bağlı Çeçenistan'dan geldiği gerekçesiyle sınır dışı etmeye karar verdi.

Karar, Almanya başsavcılığının dosyaya el atmasının ardından alındı.

Rusya ise suçlamaları reddediyor ve bu diplomatik adıma karşılık vereceklerini belirtiyor.

40 yaşındaki eski Çeçen isyancılarının komutanı Ağustos ayında Kleiner Tiergarten kentinde kafasının arkasından vurularak öldürülmüştü.

Olayın hemen ardından tutuklanan bir adam ise polise çok az bilgi vermişti.

Alman basını cinayeti geçen yıl Sergey Skripal ve kızına yapılan saldırıya benzetti.

Almanya'nın diplomatik hamlesi Rusya, Fransa, Almanya ve Ukrayna liderlerinin bir araya geleceği Ukrayna zirvesinden beş gün önce geldi.

Neden Rusya'dan şüpheleniliyor?

Almanya Federal Savcılığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Cinayetin Rusya Federasyonu veya federasyona bağlı olan Otonom Çeçen Cumhuriyeti'nin adına işlendiği yönünde yeterince kanıt bulunuyor" dedi.

Saldırının ardından Spree Nehri'ne silah, bisiklet ve peruk atmakta olan bir adam gözaltına alınıştı.

Savcılık zanlının olaydan altı gün önce Moskova'dan Paris'teki Charles de Gaulle havalimanına uçtuğunu açıklamıştı.

Zanlının vize başvurusunda çalıştığını söylediği St. Petersburg'daki Zao Rust şirketinin Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bazı şirketlerle aynı faks numarasını kullandığı savcılar tarafından tespit edilmişti.

Öldürülen Çeçen kimdi?

Gürcistan vatandaşı olan Zelimkhan Khangoshvili, Kuzey Kafkasya'da Rus güçlerine karşı 2001-2005 yılları arasındaki İkinci Çeçen Savaşı'nda savaşmıştı.

Rus özel kuvvetleri tarafından öldürülmeden önce Rusya'ya karşı bir gerilla direnişi örgütleyen Çeçenistan Başkanı Aslan Maskhadov'un yakın destekçilerindendi.

Tiflis'te 2015 yılında bir suikast girişimi yaşadıktan sonra Almanya'ya giden Khangoshvili sığınma talep etmişti. Khangoshvili'nin sığınma başvurusunda henüz karar verilmemişti.

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Bekaret testi: Rapçi T.I.'ın açıklamalarının ardından New York'ta bekaret testi yasaklanabilirBekaret testi: Rapçi T.I.'ın açıklamalarının ardından New York'ta bekaret testi yasaklanabilir
BolaWrap: ABD'de polisler Batman tarzı cihaz kullanmaya başladıBolaWrap: ABD'de polisler Batman tarzı cihaz kullanmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Erdoğan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da sert mesaj: Bu ifadeyi kullananları lanetliyorum

Erdoğan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: "S-400 konusunda henüz pes etmedik"

Pentagon'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama

Erdoğan'la görüşen Miçotakis’ten ilk açıklama: Talimat verdim

NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Macron'dan Türkiye açıklaması

Macron'dan Türkiye açıklaması

Libya'nın başkenti Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

Trump'tan Türkiye açıklaması

Trump'tan Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.