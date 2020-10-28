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Almanya ikinci kez 'kapanacak' mı?

28.10.2020 09:53 | Son Güncelleme

Başbakan Merkel'in eyalet başbakanları ile yapacağı toplantıda restoran ve barlar ile tiyatro ve sinema salonlarının Kasım ayı sonuna kadar kapatılması kararı alınması bekleniyor.

Almanya ikinci kez 'kapanacak' mı?

Okullar ve kreşler ise açık kalacak.Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs vakalarının sayısının artması üzerine bugün öğle saatlerinde eyalet başbakanları ile yenikoronavirüs tedbirlerini görüşecek. Vaka artışlarının beklenenden yüksek olması nedeniyle video konferans aracılığıyle yapılacak görüşmenin tarihi öne çekildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Kasım ayı başından itibaren ülkede tedbirlerin arttırılacağı ve pandeminin başlangıcında alınan tedbirlerin birçoğunun yeniden devreye sokulacağı belirtiliyor. Almanya'da pandeminin başında ana okulları, okullar, restoranlar, kafeler ve mağazalar kapatılmış, etkinlikler ve ev ziyaretleri yasaklanmıştı.

Okullar kapatılmayacak

Funke Medya Grubu'na bağlı gazeteler ile Bild gazetesinin toplantının karar taslağına dayandırdığı haberine göre, yeni tedbirler 4 Kasım'dan itibaren ay sonuna kadar geçerli olacak. Karar taslağına göre, ilkbahar aylarından farklı olarak okullar ve kreşlerin normal faaliyetlerine devam etmesi öngörülüyor.

Taslağa göre, sosyal mesafe konusunda da sıkı kurallar planlanıyor. Vatandaşların kendi evlerinde birlikte yaşadıkları kişiler dışındaki kişilerle görüşmelerini "en asgari ölçüde" tutmaları isteniyor. Kamuya açık alanlarda da sadece aynı hane halkından iki kişinin bir arada olabileceği belirtildi. Bu tedbirlere uyulmamasının yaptırımları olacak. Ayrıca kamuya açık alanlarda ve evlerde partiler düzenleyen grupların, "kabul edilemez" olduğuna dikkat çekiliyor.

Seyahatler konusunda uyarılar ve tedbirler devreye sokuluyor. Taslakta, gerekli olmayan durumlarda Almanya içinde konaklamaya izin verilmemesi planlanıyor.

Tiyatrolar, sinemalar, restoranlar kapatılacak

Ayrıca tiyatro, opera, konser ve sinema salonlarının yanı sıra spor salonlarının ve yüzme havuzlarının kapatılması öngörülüyor. Dışarıya paket servis yapan restoranlar haricinde, bütün bar ve restoranların da kapatılması düşünülüyor.

Güzellik ve masaj salonlarının kapatılması, ancak kuaför ve berberlerin sıkı hijyen koşulları altında faaliyetlerini sürdürülebileceği belirtiliyor. Mağazaların ise yine sıkı hijyen koşulları altında faaliyetlerine devam edebileceği kaydediliyor.

Bugün yapılacak görüşmede Merkel ve eyalet başbakanlarının, virüsün yayılmasını durdurmak ve Noel zamanı ailelerin bir arada olabilmesi için şimdiden gerekli tedbirlerin alınması gerektiği konusunda hem fikir.

Salgınla mücadele konusunda yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da son 24 saat içinde 11 bin 409 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde 10 bin 98 kişi koronavirüsten yaşamını kaybetti. Virüs bulaşanların sayısı ise 449 bin 275.

DW,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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