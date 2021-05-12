Almanya iklim hedeflerinde revizyona gidiyor

Hedef, 2045 yılına kadar atmosfere sıfır oranda karbondioksit salmak. Daha önce bu hedef 2050 olarak açıklanmıştı.Federal Hükümet, Anayasa Mahkemesi'nin baskısı ve yeni Avrupa Birliği (AB) kuralları gereği iklim koruma hedeflerini yeniden düzenleme kararı aldı. Bakanlar Kurulu'nda Çarşamba günü onaylanan İklim Koruma Yasası'na göre, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında 1990 yılına kıyasla en az yüzde 65'lik bir azalma öngörülüyor. 2019'da yürülüğe giren İklim Koruma Yasası'nda bu hedef yüzde 55 olarak belirlenmişti.

Ayrıca Almanya'nın daha önce 2050 olarak belirlediği iklim nötr hedefi beş yıl daha öne alınarak, 2045 yılı olarak revize edildi. Bu Almanya'nın o tarihten itibaren atmosfere neredeyse hiç karbondioksit salmayacağı anlamına geliyor.

Emisyonların azaltılmasının 2030 yılına dek büyük oranda enerji sektörü tarafından sağlanacağı bu bağlamda kömür madenlerinin daha önce belirlenen 2038 yılından önce kapatılacağı belirtildi.

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