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Almanya iklim hedeflerinde revizyona gidiyor

12.05.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da hükümet iklim koruma hedeflerinde revizyona gitme kararı aldı.

Almanya iklim hedeflerinde revizyona gidiyor

Hedef, 2045 yılına kadar atmosfere sıfır oranda karbondioksit salmak. Daha önce bu hedef 2050 olarak açıklanmıştı.Federal Hükümet, Anayasa Mahkemesi'nin baskısı ve yeni Avrupa Birliği (AB) kuralları gereği iklim koruma hedeflerini yeniden düzenleme kararı aldı. Bakanlar Kurulu'nda Çarşamba günü onaylanan İklim Koruma Yasası'na göre, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında 1990 yılına kıyasla en az yüzde 65'lik bir azalma öngörülüyor. 2019'da yürülüğe giren İklim Koruma Yasası'nda bu hedef yüzde 55 olarak belirlenmişti.

Ayrıca Almanya'nın daha önce 2050 olarak belirlediği iklim nötr hedefi beş yıl daha öne alınarak, 2045 yılı olarak revize edildi. Bu Almanya'nın o tarihten itibaren atmosfere neredeyse hiç karbondioksit salmayacağı anlamına geliyor.

Emisyonların azaltılmasının 2030 yılına dek büyük oranda enerji sektörü tarafından sağlanacağı bu bağlamda kömür madenlerinin daha önce belirlenen 2038 yılından önce kapatılacağı belirtildi.

Anayasa Mahkemesinden "gelecek kuşaklara haksızlık" vurgusu

Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar topluluk için iklim hedefini yüzde 55'ten yüzde 40'a çekmişti. Bu nedenle Almanya da iklim hedeflerini revize etmek durumunda kaldı.

Ayrıca Federal Anayasa Mahkemesi, İklim Koruma Yasası'nın 2031 yılından itibaren gelecek kuşaklara ağır yükler getireceğini ifade ederek, yasanın kısmen Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetmişti. Kararda, eski yasa ile 2030 yılına kadar yeterince emisyon kısıtlaması sağlanamayacağı, bu nedenle Almanya'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gelecek kuşakların daha ağır yükümlülük altına gireceği işaret edilmişti. Anayasa Mahkemesi bu durumun gelecek kuşaklar için haksızlık anlamına geleceğine vurgu yapmış ve yasa koyucuya 2022 yılı sonuna kadar iyileştirme görevi vermişti.

Bakanlar kurulunda onaylanan yasa Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nden de geçtikten sonra yürürlüğe girebilecek.

epd,rts/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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