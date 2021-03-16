Almanya iklim koruma hedeflerine ulaştı

Rapora göre, koronavirüs salgının emisyonun azalmasında etkili olduğu belirtiliyor.Almanya büyük ölçüde koronavirüs salgını sayesinde 2020 yılı için belirlediği iklim hedeflerine ulaşmayı başardı. Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze ve Federal Çevre Dairesi (UBA) yetkilileri iklim raporunu bugün Berlin'de kamuoyuna açıkladı.

Rapora göre, 2020 yılında sera gazı emisyonu 1990 yılına kıyasla yüzde 40,8; 2019 yılına kıyasla da yüzde 8,7 düştü. Federal Çevre Dairesi'nin verilerine göre, 2020 yılında Almanya'da yaklaşık 739 milyon ton sera gazı emisyonu gerçekleşti, bunun bir önceki yıla göre 70 milyon ton daha az olduğu belirtildi.

Federal Çevre Dairesi'nin tahminlerine göre, sera gazı emisyonundaki düşüşün üçte birinin koronavirüs salgını ve etkileri ile bağlantısı bulunuyor. İlkbahardaki kapanma nedeniyle birçok fabrikada üretimin durmasının, sosyal mesafe kısıtlamaları nedeniyle otomobil veya uçakla daha az seyahat edilmesinin sera gazı emisyonun azalmasında etkili olduğu düşünülüyor.