Almanya İklim Koruma Önlemleri Planlıyor

23 Eylül’de New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi öncesinde, önümüzdeki 20 Eylül Cuma günü dünyanın dört bir köşesinde milyonlarca kişinin küresel iklim grevine çıkacağı tahmin ediliyor. İklim için liderlerin harekete geçmesini talep eden İsveçli aktivist Greta Thunberg öncülüğünde başlayan "Gelecek için cuma günleri" (Fridays for future) eylemleri kapsamında gerçekleşecek iklim grevine Almanya’dan yoğun katılım bekleniyor.

15 Mart'ta birincisi düzenlenen ilk İklim Grevi'ne dünya genelinde 2 milyon kişi katılırken, Almanya’da özellikle öğrenciler eylemlere destek vermiş, organizatörlere göre en az 40 bin öğrenci o gün okula gitmek yerine, çevreci eylemlere katılmıştı. Bu kez 400 kentte eylem planlayan Alman aktivistler sera gazı salınımının azaltılması için ulusal ve uluslararası bağlayıcı düzenlemeler getirilmesini, ülkenin 2030 yılında kömür enerjisinden vazgeçmesini ve 2034'e kadar da yüzde yüz oranında yenilenebilir enerjiye geçilmesini talep ediyor.

Çevre ve iklim tartışmaları Almanya’da siyasette de en belirleyici konulardan biri. Çevre politikaları konusunda akla gelen ilk parti olan Yeşiller, kamuoyu araştırmalarına göre şu an ikinci büyük parti konuma gelmiş durumda. Partinin oyu yüzde 24 oranına yükseldi. Angela Merkel’in muhafazakar Birlik Partileri’nin oy oranı yüzde 28, ırkçı AfD’nin yüzde 15, iktidar ortağı Sosyal Demokratlar’ın ise yüzde 13 olarak görünüyor. Federal Hükümet Yeşiller’in yükselişinin ve kamuoyundaki beklentinin karşılığı olarak, iklim koruma önlemlerine yönelik geniş kapsamlı bir paket hazırlıyor.