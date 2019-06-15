HABER

Almanya İktidar Ağır Eleştirilere Hedef Oluyor

15.06.2019 19:35 | Son Güncelleme

Almanya’da Birlik Partileri CDU/CSU ile sosyal demokrat SPD’den oluşan büyük koalisyondaki kriz atlatılamıyor. Berlin’de hemen hemen tüm siyasi çevrelerde, hükümetin yılsonunu getiremeyeceği korkusu hakim

Almanya İktidar Ağır Eleştirilere Hedef Oluyor

Almanya’da Birlik Partileri CDU/CSU ile sosyal demokrat SPD’den oluşan büyük koalisyondaki kriz atlatılamıyor. Berlin’de hemen hemen tüm siyasi çevrelerde, hükümetin yılsonunu getiremeyeceği korkusu hakim.

Bir yandan muhalefet erken seçim talep ederken, diğer yandan Angela Merkel’in partisi CDU ve muhalefet ortağı SPD’de 'karışıklık' aşılamıyor.

1 Eylül’de Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde yapılacak ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif’in (AfD) birinci olması beklenen seçimlerin hükümet partilerindeki karmaşayı hızlandıracağı, en geç bu tarih sonrasında SPD’nin büyük koalisyondan ayrılacağı ve hükümetin düşeceği tahmin ediliyor.

Mayıs sonunda yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından SPD lideri Andrea Nahles’in istifasıyla daha da yoğunlaşan tartışmalarda gözler son günlerde CDU’ya çevrilmiş durumda. Geçen yıl Aralık ayında CDU Genel Başkanlığı’nı bırakarak kendi partisi içindeki muhalifleri susturmayı başaran Başbakan Angela Merkel ve onun yerine geçen Annegret Kramp-Karrenbauer’e yönelik eleştiriler devam ederken, olası bir erken seçimde CDU’dan kimin başbakan adayı olacağı tartışılıyor.

AP seçimleri öncesinde ve sonrasında kamuoyunda ve kendi partisinde tepki bulan açıklamalar yapan Annegret Kramp-Karrenbauer’in şansının çok azaldığı ve CDU Genel Başkan Yardımcısı ve Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet’in veya partinin koyu muhafazakar kanadının en tanınan ismi Friedrich Merz’in aday olması bekleniyor.

Parti liderliğini üstlenirken, Merkel’in de desteğini alarak çok güçlü bir başlangıç yapan Annegret Kramp-Karrenbauer’in yıldızının bu kadar kısa bir sürede sönmesinin nedeni ise 26 yaşındaki YouTube fenomeni Rezo. Rezo Avrupa Parlamentosı seçimlerinden bir kaç gün önce‚ ‘CDU’nun imhası’ başlığı altında 55 dakikalık video yayınladı. Hristiyan Demokratların çevre politikalarını, istatistiki veriler ve kaynak göstererek ağır şekilde eleştiren Rezo, özellikle gençlerin seçimlerde CDU’yu seçmemesi gerektiği çağrısında bulundu. Rezo videosunda, Merkel hükümetinin çevrenin yanı sıra, ekonomik alanda da yıllardır hatalı politikalar yaptığını ve yeni nesillere umutsuz bir gelecek bıraktığını iddia ediyor.

Rezo’nun ifade ve polemik özellikleriyle dikkat çeken ve çok kısa bir süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen videosu hakkında, CDU’lu siyasetçiler önce ‘kibirli ve küçük düşürücü’ açıklamalar yaptı.

Ardından partinin en genç milletvekillerinden Philipp Amthor’un hazırladığı Rezo’ya karşı videonun yayınlanmasının, CDU lideri Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından son anda engellendiği ortaya çıktı.

​Seçimden hemen sonra yaptığı bir açıklamada, CDU’nun oy kaybından dolaylı olarak Rezo’yu sorumlu tutan ve ‘asimetrik seçim kampanyası’ yaptığını iddia eden CDU lideri Kramp-Karrenbauer, ardından “İnternette her şeye müsaade etmeli miyiz, bu konuyu tartışmamız gerekir” sözleriyle de sosyal medyada ifade özgürlüğünü kısıtlama imkanlarının incelenmesini istedi. Kramp-Karrenbauer'in bu çıkışı, sosyal medyanın yanı sıra siyasette de büyük tepki topladı.

İnternette düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak istemekle suçlanan ve kendi partisinden de tepki bulan Kramp-Karrenbauer, yanlış anlaşıldığını savunarak, ifade özgürlüğünü kısıtlamak istediği şeklindeki suçlamaları reddetti. Ancak Merkel döneminin kapanış sürecinde zaten hassas olan Berlin’deki siyasi çevreler, yeni CDU liderinin ilk imtihanında sınıfta kaldığı ve genç seçmenleri kızdırarak partiyi ileriye taşıyamayacağını ispatladığı şeklinde yorumlar getirdi.

Seçim analizlerine göre CDU, 18-24 yaş arası seçmenlerden sadece yüzde 8’inin oyunu alabildi. Yorumlarda, CDU ve SPD gibi ‘eski’ partilerim gençlere yönelik siyasi söylem geliştirememelerin, gençleri başta Yeşiller olmak üzere marjinal partilere yönlendireceği vurgulanıyor. Yapılan kamuoyu araştırmaları da, bu tezi doğrular nitelikte. “Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” anketine göre Yeşiller’in oy oranı yüzde 28’e yükseldi. CDU ise Bavyeralı ortağı CSU ile birlikte yüzde 25’le ikinci sıraya geriledi.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
İran'dan 'Nükleer Anlaşma' Uyarısıİran'dan 'Nükleer Anlaşma' Uyarısı
Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısında belirgin düşüşTürkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısında belirgin düşüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Tek kelimeyle vahşet! Eğer bu iddia doğruysa...

Tek kelimeyle vahşet! Eğer bu iddia doğruysa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan Türkiye karşıtı çağrı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD bölgeyi terk etmeli

'ABD bölgeyi terk etmeli!'

BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Suudi Bakan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi

Suudi Bakan'dan skandal talep!

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.