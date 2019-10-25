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Almanya ile Hindistan arasında teknolojik yakınlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

1 Kasım'da Hindistan’a gidecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman bakanlar, Hindistanlı bakanlarla ekonomi ve teknoloji konularında görüşmeler yapacak

BERLİN (AA) - Almanya ile Hindistan, ekonomi, bilim, yapay zeka, şehirlerde hareketlilik ve enerji alanlarında daha fazla iş birliği yapacak.

Almanya- Hindistan Hükümetleri İstişare Toplantısı kapsamında 3 günlük resmi bir ziyaret için 1 Kasım'da Hindistan’a gidecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman bakanlar, Hindistanlı bakanlarla ekonomi ve teknoloji konularında görüşmeler yapacak.

Söz konusu istişare toplantısı formatı uyarınca, her iki ülkeden bakanlar kendi sorumluluk alanlarında görüşmeler yaparak, yapay zeka, ulaşım ve enerji ve alanında ortak projeleri de görüşecek.

Merkel'in ziyaretinde Alman iş adamları da yer alacak. Ziyarette iki ülke lideri bölgesel ve küresel sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl Hindistan’a 12,5 milyar avroluk ihracat yaparken, Hindistan’dan yaklaşık 9 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakan Angela Merkel Hindistan yapay zeka ziyaret

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