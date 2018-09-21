"Almanya ile ilişkilerin gelişmesi pozitif gelişmeleri beraberinde getirecek”

BERLİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin gerginlik sürecini geride bıraktığını belirterek, “Bu ikili ilişkilerin gelişmesi beraberinde sadece ekonomik değil birçok alanda da çok pozitif gelişmeleri beraberinde getirecek.” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Berlin’de Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak, görüşmelerde her iki ülkenin "kazan-kazan" ilişkisine göre hareket ettiklerini vurgulayarak, iki ülke ilişkilerini daha ileriye taşıma noktasında, samimi ve yapıcı dilin ve stratejik adımların atıldığı bir sürece girildiğini ifade etti. “Almanya ile ilişkilerin gelişmesi beraberinde sadece ekonomik değil birçok alanda da çok pozitif gelişmeleri beraberinde getirecek.” değerlendirmesinde bulunan Albayrak, şöyle devam etti: “Bu ticaret alanında olduğu gibi finansal sistem alanında da aynı şekilde. Birçok açıdan da aynı şekilde. Çünkü Türkiye Almanya ile ilişkilerine hep çok anlamlı ve stratejik baktı. Hakeza Almanya’nın da aynı şekilde baktığını bildiğimiz çerçevede. Ve yine bunun altını çizmek istiyorum birçok konuda Türkiye Almanya ile aynı bakıyor. Dünyadaki birçok ülkenin kendi ilişkileri arasında olduğu gibi, aynı bakmadığımız mevzular olabilir. Ama her geçen gün Türkiye ve Almanya’nın küresel ve bölgesel meselelere, ekonomik meselelere çok güçlü ve uyumlu bir şekilde baktığı yeni bir dönemden bahsediyoruz."

Bunun sadece Türkiye-Almanya özelinde değil, aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerinde de söz konusu olduğunu bildiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte bunlardan bir tanesi Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusu başta olmak üzere, mülteci konusu olsun, bölgenin güvenliği konusu olsun, İran konusu olsun. Dünya Ticaret Örgütünde bugün yaşanan küresel ticareti tehdit eden ve benzeri bugün yaşadığımız sorunlar üzerinde de birçok konuda ortak akılla, rasyonel bir söylem ve dille hareket edeceği yeni bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla ben hep şuna inandım. Siyasetçiler duygusal değil rasyonel olmak zorunda. Eğer biz meselede rasyonel bakıyorsak birçok konuya, birçok mevzuya, ortak akılla çok daha güçlü sonuçlar ve neticeler elde etmemiz mümkün. Hele de bahsettiğimiz iki ülke Türkiye ve Almanya ise bu noktada çok daha ümit verici umutlu geleceğe bakmamız lazım. Ben bu çerçevede baktığımda da hakikaten bu anlamda çok samimi, açık, dobra, birçok konuyu açık açık ele aldığımız güzel ve yapıcı bir görüşme oldu. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede aynı minvalde Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle bunun ileriye çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğini düşünüyoruz.”

- "Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası'na altyapısıyla hazır" Bir Alman gazetecinin "2024 Avrupa Şampiyonası'na Türkiye’nin ve Almanya’nın aynı zamanda ev sahipliği yapma başvurusunu" anımsatması üzerine Albayrak, Türkiye’nin ekonomik yönden bir sorunu olmadığını ve organizasyona ev sahipliği yapma noktasında altyapısını tamamladığını söyledi. Albayrak, “Sıkı bir futbol takipçisi olarak iki çerçevede bu başvuruyu değerlendirebiliriz. Türkiye bu başvurusunu ilk defa bu organizasyona ev sahipliği yapmak için anlamlı buluyor. Ama tabii ki Almanya bugüne kadar gerek Avrupa, gerek dünya şampiyonalarına çok sayıda ev sahipliği yaptı. Stratejik bir dostumuz olarak Almanya’nın da herhalde Türkiye’nin ilk defa böyle bir organizasyonu düzenlemesine olumlu bakacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, organizasyonun ekonomik boyutuna ilişkin değerlendirme yaparken de Türkiye’nin organizasyonu gerçekleştirmek için gereken altyapıyı bitirmiş bir ülke olduğunun altını çizdi. Albayrak, şunları kaydetti:

“Yani Türkiye ekonomik olarak da altyapı, stadyum olarak da hazır. Bazı ülkeler gibi 5 sene sonra 10 sene sonra hayal projeler değil. Türkiye altyapı, üstyapı olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği için hele de son yıllarda birçok şehrine dünya standartlarının bile belki üstünde birçok stadyum, altyapı, organizasyon ki bu tip organizasyonları ekonomik ve ticari beceriklilik açısından başarmış bir ülke olarak Türkiye fazlasıyla hazır. İnanıyorum ki gerek Türkiye’deki insanlarımız gerekse Almanya’daki dostlarımız inşallah bu organizasyona bu defa Türkiye’nin ev sahipliği yapmasına olumlu bakacaktır.” - "Türkiye son 7 yılda 3,5 milyondan fazla mülteci için 35 milyar dolar harcadı" "Alman bakanlarla görüştükleri arasında kısa sürede etkisini göstermesini beklediği konunun" sorulması üzerine Albayrak, Türkiye-Almanya ekonomik ve siyasi ilişkilerini ileriye taşımak için ortaya koyulan perspektife bakıldığında birçok konu olduğunu söyledi. Küresel olarak yeni bir ekonomik dönemden geçildiğine vurgu yapan Albayrak, şunları kaydetti:

“Bu süreçte Türk ve Alman şirketlerinin iki ülkenin menfaatine gerçekleşmesi noktasında sinerji oluşturabilecekleri çok güçlü alanlar var. Bu alanların birçok detayını karşılıklı konuştuk ve istişare ettik. Ve ben önümüzdeki dönemde, haftaya Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya’ya gerçekleştireceği önemli bu resmi ziyaretten sonra hem Türkiye- AB ilişkileri ve hem de Türkiye-Almanya ilişkileri açısından kazan kazana ve her iki ülkenin karşılıklı hukukuna, toplumuna daha da fazla saygı duyarak iki ülkenin menfaatine gerçekleşecek birçok alanda yakın dönemde çok pozitif gelişmeler, neticeler alacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu süreç, çok net ifade edeyim Türkiye'nin istikrarı Almanya’ya, Almanya’nın istikrarı da Türkiye’ye karşılıklı çok pozitif katkı yapacak bir nokta.” - "Türkiye ve Almanya stratejik iş birliği noktasında çok daha güçlü adımlar atacak" Albayrak, bugün Ortadoğu, Irak ve Suriye’de yaşananların sadece bir mülteci krizi gibi görünmemesi gerektiğinin altını çizerek, bölgenin ve dünyanın sadece güvenlik noktasındaki istikrarı için birçok hususta Türkiye’nin çok tarihi bir rol oynadığını anımsattı.