"Almanya ile ilişkilerin gelişmesi pozitif gelişmeleri beraberinde getirecek”

“Bu ticaret alanında olduğu gibi finansal sistem alanında da aynı şekilde. Birçok açıdan da aynı şekilde. Çünkü Türkiye Almanya ile ilişkilerine hep çok anlamlı ve stratejik baktı. Hakeza Almanya’nın da aynı şekilde baktığını bildiğimiz çerçevede. Ve yine bunun altını çizmek istiyorum birçok konuda Türkiye Almanya ile aynı bakıyor. Dünyadaki birçok ülkenin kendi ilişkileri arasında olduğu gibi, aynı bakmadığımız mevzular olabilir. Ama her geçen gün Türkiye ve Almanya’nın küresel ve bölgesel meselelere, ekonomik meselelere çok güçlü ve uyumlu bir şekilde baktığı yeni bir dönemden bahsediyoruz."

Bakan Albayrak, görüşmelerde her iki ülkenin "kazan-kazan" ilişkisine göre hareket ettiklerini vurgulayarak, iki ülke ilişkilerini daha ileriye taşıma noktasında, samimi ve yapıcı dilin ve stratejik adımların atıldığı bir sürece girildiğini ifade etti.

“Bu süreçte Türk ve Alman şirketlerinin iki ülkenin menfaatine gerçekleşmesi noktasında sinerji oluşturabilecekleri çok güçlü alanlar var. Bu alanların birçok detayını karşılıklı konuştuk ve istişare ettik. Ve ben önümüzdeki dönemde, haftaya Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya’ya gerçekleştireceği önemli bu resmi ziyaretten sonra hem Türkiye- AB ilişkileri ve hem de Türkiye-Almanya ilişkileri açısından kazan kazana ve her iki ülkenin karşılıklı hukukuna, toplumuna daha da fazla saygı duyarak iki ülkenin menfaatine gerçekleşecek birçok alanda yakın dönemde çok pozitif gelişmeler, neticeler alacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu süreç, çok net ifade edeyim Türkiye'nin istikrarı Almanya’ya, Almanya’nın istikrarı da Türkiye’ye karşılıklı çok pozitif katkı yapacak bir nokta.”

Türkiye’nin son 7 yılda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 3,5 milyondan fazla mülteci için 35 milyar dolara yakın insani amaçlı destek sağladığını bildiren Albayrak, AB’den gelen finansal desteğin 2 milyar doların altında kaldığını söyledi.

Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Buna rağmen Türkiye bu bakış açısıyla gerek bölge coğrafyasını gerek AB güvenliği ve istikrarı noktasında her daim çok cesur ve insani yaklaşımlar sergiledi. İşte malumunuz bu hafta Rusya’da, Soçi’de sayın iki devlet Başkanı Putin ve Erdoğan’ın liderliğinde İdlib için çok önemli bir adım atıldı. Ve bu süreç sadece Ortadoğu coğrafyası için değil, bölgemiz, Avrupa ve dünya güvenliği açısından insanlık namına oluşabilecek tüm risklerin elimine edilmesi noktasında rasyonel ve akılcı bir bakış açısıyla gerçekleşti. Türkiye olarak biz bu güne kadar her daim sorunlara, oluşan potansiyel problemlere, ortak akılla rasyonel bir dille yaklaşıldığı zaman her daim çözüm ve sonuç bulunabilineceğine inanan bir siyasi bakış açısında olduk. Bugün de konuştuğumuz mevzular içerisinde hem ekonomik hem siyasi hem bölgedeki güven ve istikrar ikliminin tesisi noktasında birçok konuda ortak ve aynı zeminde düşündüğümüzü görmüş olmaktan ve bunun altını bir daha birlikte çizmiş olmaktan ayrı bir memnuniyet duydum. Ve bunun için önümüzdeki günlerde bu perspektifte Türkiye ve Almanya stratejik iş birliği noktasında çok daha güçlü ve güvenli adımlar atacaktır. Bundan hiçbir şüphem yok.”