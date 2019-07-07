Almanya ile İtalya arasında 'kapalı liman' politikası tartışması

Salvini ayrıca, "Esas biz Merkel hükümetinden, insan kaçakçılarına yardım eden gemilerden Alman bayrağını geri çekmelerini ve İtalyan yasalarını hiçe sayan vatandaşlarını ülkelerine geri almalarını istiyoruz" dedi.

"Alman hükümeti benden limanları açıp tüm göçmenlerin karaya inmesine izin vermemi istemiş. Hayır, hayır, kesinlikle hayır!"

Salvini ise Seehofer'a, Facebook'tan yayımladığı video ile yanıt verdi:

Alman İçişleri Bakanı, İtalyan mevkidaşına bir mektup yazarak "kapalı limanlar" politikasını yeniden gözden geçirmesini istedi. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin bu talebe yanıtı, "Hayır, hayır, kesinlikle hayır!" oldu.

İtalyan hükümetinin, Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için çalışan yardım kuruluşlarının gemilerine liman açmayı reddetme politikası nedeniyle Roma ve Berlin yönetimleri arasında atışma yaşanıyor.

31 yaşındaki Kaptan Rackete, İtalya ile yaşanan bu kriz üzerine Salvini'nin baş hedeflerinden biri haline geldi. Öte yandan, İtalya'nın göç karşıtı-popülist hükümetine ve Avrupa'nın göç konusundaki tutumuna karşı çıkan kesimler içinse Rackete sembol bir isme dönüştü.

Kaptan, birkaç gün ev hapsinde tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkemede bu direnişi "hayat kurtarmak adına" gösterdiği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Rackete hakkında yasa dışı göçe yardım ettiği iddiasıyla açılan soruşturma ise devam ediyor.

Almanya merkezli Sea Watch örgütüne ait Sea-Watch 3 gemisi geçen ay Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle 16 gün boyunca güvenli bir liman açılmasını beklemişti. Sonunda geminin Alman vatandaşı kaptanı Carola Rackete, gemideki durumun acil durum teşkil ettiği gerekçesiyle İtalya'nın izin vermemesine rağmen Lampedusa limanına yanaşmıştı.

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisi Rackete'nin fotoğrafını kapak yaparak "Kaptan Avrupa" başlığını attı.

İtalya'da hükümetin göç politikasını sıklıkla eleştiren L'Espresso dergisi de bugünkü sayısının kapağında Rackete ve Salvini'nin fotoğraflarını yan yana bastı ve "Kaptanlar ve olmayanlar" başlığını kullandı.

Aşırı sağcı Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini destekçileri tarafından "Kaptan" olarak anılıyor.

Rackete, serbest kalmasının ardından La Repubblica gazetesine verdiği mülakatta tekrar aynı durumda kalsa yine aynı şeyi yapacağını söyledi. Rackete ayrıca kendisine "korsan", "suçlu" gibi ithamlarda bulunan Salvini hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.

https://twitter.com/espressonline/status/1147167046603550720?s=20

İki gemi ile daha kriz

Sea Watch vakasının yankıları sürerken iki yardım gemisi daha Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri karaya çıkarabilmek için İtalya ile kriz yaşadı.

Mediterranea örgütüne ait İtalya bandıralı Alex gemisi, yaklaşık 2 gün boyunca liman açılması taleplerine yanıt alamayınca dün izinsiz olarak İtalya'nın Lampedusa limanına yanaştı.