Almanya ile Katar arasında enerji ortaklığı

Almanya Başbakanı Scholz Katar'ın ülkenin enerji stratejisinde merkezi bir rol oynadığını söyledi.Ukrayna işgali sonrasında Rus doğal gazından uzaklaşan Almanya, Katar ile enerji ortaklığının geliştirilmesine yönelik niyet beyanı imzaladı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı, Berlin'e bugün bir resmi ziyaret düzenleyen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in iki ülke arasında daha yakın işbirliğini öngören niyet beyanını imzaladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında enerji ortaklığı kapsamında Katar'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) almasının Almanya'nın doğal gaz tedariğini çeşitlendirmesine yardımcı olacağı belirtildi. İki ülke arasındaki ortaklığın ayrıca "yeşil hidrojen" enerjisinde işbirliğine de olumlu etki sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Almanya-Katar enerji ortaklığının iki ülke hükümetleri arasında enerji konularında "üst düzey alışverişi" destekleyeceği, iki ülke arasında köprüler kuracağı, kamu ile özel sektör aktörlerini bir araya getireceği ifade edildi. Ortaklık çerçevesinde Katar Enerji Bakanlığı ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nın düzenli olarak buluşması öngörülüyor.

Scholz: Katar enerji stratejimizde merkezi rol oynuyor

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya geldi. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Scholz, Almanya'nın gelecekteki enerji stratejisinde Katar'ın merkezi bir rol oynadığını söyledi.

"Enerji güvenliği konusu bizim için önemli bir role sahip. Almanya sıvılaştırılmış gazı gemi yoluyla ithal edecek bir pozisyonda olacak şekilde altyapısını geliştirecek" diyen Scholz "Bu büyük bir adım ve Katar stratejimizde önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim de "Avrupa'nın enerji güvenliği için yapabileceğimiz ne varsa yapacağız" dedi ve savunma sektöründe işbirliğinin de görüşmede ele alındığını söyledi. Almanya Başbakanı Scholz da Katar ile ikili ilişkileri yüksek teknoloji alanında da geliştirmek istediklerini belirtti.

Reuters / EC, BK

