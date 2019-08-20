Almanya ile Kuzey ülkelerinin Arktika ortaklığı

Almanya ile "Nordik ülkeler" de denen Kuzey Avrupa ülkeleri arasında, iklim ve Arktika politikaları konusunda iş birliği yapma kararı alındı. İzlanda, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya başbakanları ile İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, buluşmanın ardından yaptığı açıklamada, altı ülke arasında söz konusu iş birliği için bir platform oluşturma hususunda mutabakata varıldığını bildirdi. Buna göre söz konusu platform, Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi’nden önce bir araya gelerek, savunacağı pozisyonu belirleyecek.

Arktik Konseyi’nde AB’nin rolü

Mevkidaşları ile birlikte katıldığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, iklim değişikliği, çok taraflı dünya düzeni ve hukuk devleti normları konusunda altı ülkenin birbirine çok yakın görüşlere sahip olduğunu ifade etti. Almanya’nın Arktika bölgesi için daha fazla angajman göstereceğini dile getiren Başbakan Merkel, Avrupa Birliği’nin (AB) de Arktik Konseyi’nde gözlemci olarak daha ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Kanada, ABD, Rusya, İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka’dan oluşan Arktik Konseyi’nde Almanya gözlemci statüsünde yer alıyor.