Almanya ile Rusya arasında Navalni gerilimi

Başbakan Angela Merkel sözcüsü Steffen Seibert aracılığı ile yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulmasının ihtimal dışı olmadığını belirtti. Seibert, bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında, "Almanya Başbakanı, Dışişleri Bakanının hafta sonunda yaptığı açıklamalara katılıyor" dedi. Rusya'ya yaptırım konusunda herhangi bir soruya yanıt vermek için henüz erken olduğunu belirten Seibert, Navalni'nin zehirlenmesine ilişkin olarak öncelikle Rus hükümetinin açıklamasının bekleneceğini kaydetti.

Almanya'da Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve bu kapsamda Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı inşasının askıya alınması tartışılırken, projenin durdurulmasına ilişkin çekincelere rağmen, bunun "ihtimal dışı" olmadığı görüşü ağır basıyor.

Kremlin ise Navalni olayında Rusya'ya yönelik suçlamaları reddetti.Alman hükümetinin Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin "şüpheye yer bırakmayacak şekilde" zehirlendiğini açıklamasının ardından Berlin ve Moskova arasında gerginlik yaşanıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazar günü Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'yı Kuzey Akım 2'yi durdurmakla tehdit ederek, "Rusların bizi Kuzey Akım 2 projesine dair duruşumuzu değiştirmeye zorlamamasını umut ediyorum” demişti.

Koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanı Norbert Walter-Borjans, Rusya'ya "etkin yaptırımların" tartışılması konusunda Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile aynı görüşleri paylaştığını belirterek, ancak Kuzey Akım 2'nin inşasının durdurulmasının "çok hassas" bir mesele olduğunu ifade etti.

ZDF televizyonuna konuşan Walter-Borjans, Kuzey Akım 2'nin bir altyapı projesi olduğuna dikkat çekerek, Almanya'nın enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik projenin yüzde 90'ının tamamlandığını hatırlattı. Boru hattının inşasının durması ile Almanya'nın kendine zarar vereceğini savunan Walter-Borjans, Rusya'ya yönelik yaptırımların "hedef odaklı" ve işlenen suçun azmettirenlere yönelik olması gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamalarına destek veren Sağlık Bakanı Jens Spahn da, Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasının ihtimal dışı olmadığına işaret etti. Bild gazetesinin internet yayınında konuya ilişkin soruları yanıtlayan Spahn, boru hattının akıbetinin Rusya'nın elinde olduğunu belirtti.