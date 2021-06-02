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Almanya ile Rusya arasında sivil havacılık krizi

02.06.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Rusya’dan gerekli izinleri alamadığı için seferlerini iptal etmesinin ardından Almanya da Rus yolcu uçaklarının kendi hava sahasındaki uçuş izinlerini iptal etti.

Almanya ile Rusya arasında Çarşamba akşamı sivil havacılık krizi yaşandı. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Haziran ayında yapmayı planladığı Rusya seferlerinin, ilgili Rus kurumu tarafından gerekli izinler verilmediği için iptal edilmesinin ardından, Almanya da Rus Aeroflot ve S7 havayolu şirketlerinin uçaklarının, Almanya hava sahasını kullanma ve Alman havaalanlarına iniş yapma iznini iptal etti.

Federal Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada, Rus tarafının tavrını değiştirmediği sürece, söz konusu Rus uçaklarına Almanya'ya uçuş izni verilmeyeceği bildirildi.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, Rusya'nın 2020 yılının Mart ayında koronavirüs salgını sebebiyle tek taraflı olarak çift taraflı anlaşmayı iptal ettiği, bu sebeple o tarihten bu yana karşılıklı uçuşların daha az sayıda ve bazı dönemlerde, karşılıklı anlaşmalara bağlı olarak aylık charter seferler halinde gerçekleştiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği'nin Rus havacılık kurumları ile düzenli irtibat halinde olduğu ve Rus tarafının gerekli izinleri vermesi halinde Rus uçaklarına da Alman hava sahasının açılacağı ifade edildi.

Rusya'dan geri adım geldi

Yaşanan krizin ardından akşam saatlerinde Lufthansa'dan Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, şirekete bağlı uçakların Haziran ayı boyunca başkent Moskova ve St. Petersburg'a uçuş izni konusunda Rus makamları ile anlaşıldığı duyuruldu. Rus TASS ve Ria Novosti ajansları da Aeroflot ve S7 havayolu şirketlerine ait uçakların yeniden Almanya'ya sefer yapacağını aktardı.

Ancak Almanya Ulaştırma Bakanlığı henüz bu konu hakkına bir açıklamada bulunmadı.

dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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