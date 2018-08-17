Almanya ile Yunanistan sığınmacı iadesinde anlaştı

Mülteci politikalarına yönelik görüş ayrılığı Merkel hükümetinde krize yol açmıştı.Almanya, ilk kayıtları farklı Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan sığınmacıların iadesi konusunda İspanya'nın ardından Yunanistan ile uzlaşma sağladı. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Berlin ve Atina'nın anlaştıkları belirtildi. Uzlaşma sağlanması, mülteci ve göç politikaları nedeniyle kriz yaşayan ve ardından bir takım düzenlemeler konusunda uzlaşan Almanya'daki koalisyon hükümeti açısından da önem taşıyor. Benzer bir uzlaşma daha önce de İspanya ile sağlanmıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Eleonore Petermann Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "uzlaşma sağladık" ifadesini kullandı. Sözcü son etap olarak karşılıklı yazışma sürecinin tamamlanması gerektiğini belirterek, uzlaşmaya dair daha fazla ayrıntı vermedi.

İçişleri BakanıHorst Seehofer'in sözcüsü Petermann, sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda İtalya ile de "oldukça ilerleme" kaydedildiğini belirtti. Sözcü, "Anlaşmanın sağlanacağı kanaatindeyiz" dedi.