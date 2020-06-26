Almanya ilhak planlarına karşı tavır belirliyor

Koalisyon ortaklarının bu konuda ortak bir metin hazırladığı belirtiliyor.Alman hükümeti İsrail'in 1 Temmuz'da uygulamaya koymayı hedeflediği Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak planı karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğini belirlemeye çalışıyor.

Hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) teklifiyle İsrail'in ilhak planlarının uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle eleştirilmesi bekleniyor. İki partinin meclis grubu dış politika uzmanları konuyla ilgili bir taslak metin üzerinde anlaştı.

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, hazırlanan teklif taslağında İsrail'in bu planından derhal vazgeçmesi isteniyor ve aksi halde bunun Ortadoğu'da barış ve istikrarı derinden sarsacak etkileri olacağına yer veriliyor. İsrail'e yönelik herhangi bir yaptırımın öngörülmediği metinde, hükümete İsrail'e yönelik tek taraflı bir yaptırım ya da tehditlerin Filistin-İsrail görüşmelerine gölge düşürebileceği uyarısı yapılıyor.

Ayrıca hükümete İsrail'e yönelik tek taraflı yaptırım uygulanmaması veya yaptırım tehditlerinin gündeme getirilmemesi konusunda AB içinde de gayret göstermesi çağrısında bulunuluyor.