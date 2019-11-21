Almanya imam yetiştirmek için pilot proje başlatıyor

Osnabrück'te başlayan pilot proje kapsamında bir "İslam koleji" kurulacak.Almanya imamların eğitimi için bugün Osnabrück’te İslami derneklerle işbirliği içerisinde bir pilot proje başlatıyor. Neue Osnabrücker Zeitung’un haberine göre kentte Osnabrück Üniversitesi’nin de desteğiyle bir "İslam koleji” kurulacak.

Federal İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili gazeteye yaptığı açıklamada üniversite ve derneklerle yakın iletişim içinde olunduğunu ifade etti. Neue Osnabrücker Zeitung’un elde ettiği verilere göre hükümet 2020 yılı bütçesinde de ilk kez bu konuya kaynak ayırmayı planlıyor. "İslami cemaatlerin dini personelinin eğitimi için model proje" başlıklı kalem için ayrılan miktar 400 bin euro.

Projeyi üstlenecek olan derneğe İslami dernekler ve kişiler üye olacak. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi de o derneklerden biri. Konsey Başkanı Aiman Mazyek gazeteye yaptığı açıklamada "İmamların Almanya’da yetiştirilmesi bizim her zaman arzumuzdu" diye konuştu. Mazyek ilahiyat merkezlerinin de projeye dahil olması ve din ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen anayasa hukukuna titiz bir biçimde uyulmasının sağlanması gerektiğini kaydetti. Eğitimi verecek kişinin Almanya'da rahip ve haham eğitimlerini inceleyerek bilgi edinebileceğini söyleyen Mazyek Osnabrück’te yürüyecek olan projenin başka yerlerde de model alınmasını arzu ettiklerini söyledi.