Almanya, İngiltere ve Fransa'dan İran'a "Biden'ı Bekleyin" Mesajı

Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcülüklerinden yapılan ortak açıklamada, İran’la imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPoA) adlı nükleer anlaşmanın, çok taraflı diplomasi ve nükleer silahların yayılmasını önleme mimarisinin temel bir başarısı olduğu vurgulanarak anlaşmanın, barışa ve uluslararası güvenliğe büyük bir katkı yaptığı belirtildi.

Açıklamada "Bu önlemler, JCPoA anlaşması ve İran'ın diğer nükleer taahhütleriyle uyumsuz ve son derece endişe vericidir. Eğer İran, diplomasi alanını koruma konusunda ciddiyse, bu yasayla alınan kararları uygulamamalı. Böyle bir hareket, JCPoA'yı korumak için ortak çabalarımızı baltalayacak ve yeni ABD yönetiminin gelişiyle temsil edilen diplomasi alanına geri dönme fırsatını tehlikeye atma riskini alacaktır. JCPoA'ya dönüş, İran için de faydalar sağlayacaktır. Anlaşma kapsamında, İran'ın JCPoA ihlalleri konusunu ele almayı planlıyoruz. ABD Başkanı seçilen Biden'in, Nükleer anlaşma ve İran ile ilgili konuları daha geniş bir diplomatik kanaldan ele alma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu hepimizin yararına olacaktır" ifadelerine yer verildi.

