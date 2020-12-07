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Almanya, İngiltere ve Fransa'dan İran'a "Biden'ı Bekleyin" Mesajı

07.12.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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Almanya, İngiltere ve Fransa'dan İran'a "Biden'ı Bekleyin" Mesajı

Nükleer Anlaşma'da imzası bulunan 3 ülke, İran yönetiminden herhangi bir adım atmadan önce ABD'de Biden yönetiminin göreve gelmesini beklemelerini istedi

Almanya, İngiltere ve Fransa, İran nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'nin bir suikaste kurban gitmesinin ardından, İran parlamentosunun "Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi'ne (FEP) üç yeni gelişmiş santrifüj kaskad kurulması" yönünde karar almasından duydukları endişeyi dile getirdi. Nükleer Anlaşma'da imzası bulunan 3 ülke, yasanın nükleer anlaşmayı riske atacağını belirterek İran yönetiminden, ABD'de Biden yönetiminin göreve gelmesini beklemelerini istedi.

Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcülüklerinden yapılan ortak açıklamada, İran’la imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPoA) adlı nükleer anlaşmanın, çok taraflı diplomasi ve nükleer silahların yayılmasını önleme mimarisinin temel bir başarısı olduğu vurgulanarak anlaşmanın, barışa ve uluslararası güvenliğe büyük bir katkı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 3 ülke sözcüsü "Yakın zamanda İran parlamentosunda kabul edilen yasanın, uygulanması halinde bunun, İran'ın uranyum zenginleştirme programını önemli ölçüde genişleteceği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı AIEA'nın erişiminin sınırlandırılacağı” uyarısında bulundu.

Açıklamada "Bu önlemler, JCPoA anlaşması ve İran'ın diğer nükleer taahhütleriyle uyumsuz ve son derece endişe vericidir. Eğer İran, diplomasi alanını koruma konusunda ciddiyse, bu yasayla alınan kararları uygulamamalı. Böyle bir hareket, JCPoA'yı korumak için ortak çabalarımızı baltalayacak ve yeni ABD yönetiminin gelişiyle temsil edilen diplomasi alanına geri dönme fırsatını tehlikeye atma riskini alacaktır. JCPoA'ya dönüş, İran için de faydalar sağlayacaktır. Anlaşma kapsamında, İran'ın JCPoA ihlalleri konusunu ele almayı planlıyoruz. ABD Başkanı seçilen Biden'in, Nükleer anlaşma ve İran ile ilgili konuları daha geniş bir diplomatik kanaldan ele alma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu hepimizin yararına olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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