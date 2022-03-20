Almanya insan tacirlerine karşı önlemleri arttırıyor

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Bakan Faeser, sığınmacıların içinde bulunduğu durumu kötüye kullanmaya yeltenen herkesin yasanın en sert uygulamalarıyla karşılaşacağını vurgulayarak, "Mültecilerin acısını kimse kötüye kullanamaz. Böylesi her türlü girişim çok alçakça bir eylem demektir" diye konuştu.

Bakan Faeser, emniyet güçlerinin garlarda hem polis üniforması hem de sivil memurlar aracılığıyla denetimini artırdığını, orada mültecilerlerle ilgilenen kişilerin de bu konuya dikkatinin çekildiği ve hassas hale getirildiklerini belirtti. Faeser, farkedilen her tehlike ve şüphede anında emniyet güçleri ile irtibata geçilmesini talep etti.

Almanya'da federal polisin yetki alanına giren garlarda emniyet güçlerinin şimdiye kadar çok sayıda kişiyi garlardan uzaklaştırdığı veya yasak getirdiği belirtiliyor. Almanya’da yabancılardan sorumlu daireler de şimdiye kadar genç kadın Ukraynalıların fuhuş çeteleri, aracıları veya insan tacirleri tarafından rahatsız edildiği bilgisinin kendilerine de ulaştığını kaydediyor.

Söz konusu kişilerin başta Berlin olmak üzere Ukraynalı kadın ve çocukların geldiği kentlerin garlarında ücretsiz yatacak yer veya para teklifiyle gelen sığınmacıları kazanma yoluna girdikleri daha önce polis tarafından da tespit edilmiş ve tedbirler artırılmıştı.

200 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI ALMANYA’YA ULAŞTI

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, ülkeye gelen Ukraynalıların sayısının 218 bin 301 olduğunu duyurdu. Ancak bu rakam sadece federal polisin kayıt altına alabildiği kişileri kapsıyor. İlaveten Almanya-Polonya sınırı gibi bölgelerde giriş yapanlara yönelik düzenli kontroller yapılmadığından gerçekte kaç kişinin Ukrayna’dan Almanya’ya geldiği bilinmiyor ve bu sebepten dolayı gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Berlin’in eski havalimanı Tegel’de kurulan, savaştan kaçan Ukraynalıları kabul merkezine hergün 10 bin civarında kişinin geldiği bildiriliyor. Bu kişilerin duruma göre Almanya genelinde kapasitesi olan kentlere veya yerel yönetimlere aktarıldığı belirtiliyor.

Öte yandan Brandenburg Eyalet Uyum Bakanı Ursula Nonnemacher, Ukrayna savaşından kaçıp gelen sığınmacılar arasında Ukrayna vatandaşı olmayanlara yönelik ayrımcı muamele yapılmasını kınadıklarını açıkladı. Yeşiller partili Bakan, Ukrayna’dan başka ülkelere mensup ancak Ukrayna'da çalışan veya okuyan insanların da geldiğini, bu kişilerin Almanya yolunda veya Almanya’da ayrımcı muameleye maruz kaldıklarını aktardıklarını kaydetti. Bakan Nonnemacher açıklamasında, "Birinci ve ikinci sınıf mülteci olamaz" ifadesini kullandı.

UKRAYNALI KADINLAR İSTİHDAMA ÇABUK KATILACAK

Almanya Redaksiyon Ağı'na röportaj veren Almanya Zanaatkar Odaları Birliği Başkanı Hans Peter Wollseifer de, çoğu Ukraynalı sığınmacının iş hayatına çok çabuk uyum sağlayacağından yola çıktığını dile getirdi. "Ukrayna’dan gelenler donanımlı ve onlardan faydalanmak mümkün" diyen Wollseifer, halihazırda Almanya’da çalışan Ukraynalılardan edinilen tecrübeye göre, bu kişilerin eğitim seviyelerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Zanaatkar Odaları Birliği Başkanı, gelenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu, çocukların kısa sürede yuva ve okula yollanması durumunda kadınların da istihdam hayatına en kısa zamanda entegre edilebileceğini kaydederek, fırın, kasap ve benzeri işletmelerde acil satış personeli açığı bulunduğunu ve buralarda istihdam sağlanabileceğini vurguladı.



