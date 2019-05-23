Almanya İran’la Gerilimin Düşürülmesi İçin Devrede

ABD’nin İran’la yaşanan gerilimde Ortadoğu’ya asker gönderme planlarını değerlendirdiği günlerde Almanya gerilimin diplomasiyle aşılması için devreye girdi. Üst düzey bir Alman diplomat hem İran’la nükleer anlaşmanın korunması hem de tansiyonun düşürülmesi için temaslarda bulunmak üzere Tahran’da bulunuyor.
Reuters haber ajansına konuşan Alman bir diplomatik kaynağa göre Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan siyasi direktör Jens Ploetner’in, İran ziyareti sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı’nın yanı sıra başka yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD, Çin ve Rusya ile birlikte 2015 yılında İran’la nükleer anlaşma imzalayan İngiltere, Fransa ve Almanya geçen yıl Amerika’nın anlaşmadan çekilmesiyle yaşanan kaybı kapatabileceklerini göstermekte, ticareti muhafaza etmekte ve Tahran’ı İran’ın nükleer silah geliştirmesini önlemeyi amaçlayan anlaşmadan çekilmesini engellemekte kararlı.
Ancak İran’ın Amerika’dan ekonomisini çökertmeyi amaçlayan hamleler karşısında bu ay başında anlaşma kapsamındaki bazı yükümlülüklerinden geri adım atması, Tahran’ın uluslararası yaptırımların önemli bir kısmının kaldırılması karşılığında uranyum zenginleştirme programına yönelik kısıtlamaları kabul ettiği anlaşmayı da tehlikeye atıyor.
“İran’ı ikna etmek için bir fırsat var”
Reuters haber ajansına konuşan Alman diplomatik kaynak, “Siyasi direktörün ziyaretinin merkezinde nükleer anlaşmanın muhafaza edilmesi var” dedi. Alman diplomatik kaynak “İran’ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen askıya aldığını açıklamasının ardından, İran’ın anlaşmayı tam olarak uygulamayı sürdürmeye ikna etmek için bir fırsat var” şeklinde konuştu. Alman diplomat Ploetner, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı’yı İran ile nükleer anlaşma için müzakerelerin yapıldığı dönemden tanıyor.
“Gerilimin tırmanması riski var, diyalog çok önemli”
İran ve Amerika arasında gerilim Washington’un uçak gemisi,
B-52 bombardıman uçakları ve Patriot füze sistemleri dahil olmak üzere Ortadoğu’daki askeri varlığını arttırmasının ardından tırmanmış durumda.
Amerikalı yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamada Savunma Bakanlığı’nın Ortadoğu’ya 5 bin asker gönderilmesi talebini değerlendirdiğini belirtti.
Perşembe günü İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars İran Devrim Muhafızları’ndan üst düzey bir komutanın Amerika ve İran arasındaki gerilimin bir “irade savaşı” olduğunu ve “düşmanın maceracı her hamlesine ezici bir karşılık verileceği” mesajını verdiğini aktarmıştı.
İran Devrim Muhafızları’ndan bir başka komutan Çarşamba günü “İran’ın direniş ruhu taşıdığını, bu nedenle de Amerika’nın ve destekçilerinin İran’a saldırmaya cürret etmemeleri” açıklamasını yapmıştı.
Reuters’a konuşan Alman diplomatik kaynak, “İran Körfezi’nde ve bölgedeki durumla nükleer anlaşma konusunda gelinen nokta son derece ciddi. Gerilimin tırmanması riski var. Bu durumda diyalog çok önemli” dedi.
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