Almanya İran’la Gerilimin Düşürülmesi İçin Devrede

ABD’nin İran’la yaşanan gerilimde Ortadoğu’ya asker gönderme planlarını değerlendirdiği günlerde Almanya gerilimin diplomasiyle aşılması için devreye girdi. Üst düzey bir Alman diplomat hem İran’la nükleer anlaşmanın korunması hem de tansiyonun düşürülmesi için temaslarda bulunmak üzere Tahran’da bulunuyor.

Reuters haber ajansına konuşan Alman bir diplomatik kaynağa göre Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan siyasi direktör Jens Ploetner’in, İran ziyareti sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı’nın yanı sıra başka yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD, Çin ve Rusya ile birlikte 2015 yılında İran’la nükleer anlaşma imzalayan İngiltere, Fransa ve Almanya geçen yıl Amerika’nın anlaşmadan çekilmesiyle yaşanan kaybı kapatabileceklerini göstermekte, ticareti muhafaza etmekte ve Tahran’ı İran’ın nükleer silah geliştirmesini önlemeyi amaçlayan anlaşmadan çekilmesini engellemekte kararlı.

Ancak İran’ın Amerika’dan ekonomisini çökertmeyi amaçlayan hamleler karşısında bu ay başında anlaşma kapsamındaki bazı yükümlülüklerinden geri adım atması, Tahran’ın uluslararası yaptırımların önemli bir kısmının kaldırılması karşılığında uranyum zenginleştirme programına yönelik kısıtlamaları kabul ettiği anlaşmayı da tehlikeye atıyor.