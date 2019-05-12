Almanya: ‘İran’la Nükleer Anlaşma Devam Etmeli’

İran'ın nükleer anlaşma yükümlülüklerini kısmen askıya alması, ABD’nin de USS Abraham Lincoln uçak gemisiyle, başka askeri unsurları Körfez bölgesine göndermesiuluslararası politika gündemin birinci maddesi oldu.Gözlemciler, ABD'nin bu adımının İran'a gözdağı anlamına geldiği yorumunu yaparken, olası müdahale planlarının da bir kez daha masanın üzerine gelebileceği ve savaş tehlikesinin büyüdüğü belirtiliyor.

İran’ın nükleer anlaşmaya kısmen uymayacağını açıklaması ve anlaşmanın diğer muhatapları Rusya, İngiltere, Çin, Fransa ve Almanya’ya adeta ültimatom gibi bir çağrıda bulunması ile yeni bir boyut kazanan gerilimde, Berlin’den yeni bir açıklama geldi. Bild gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, güvenlik açısından nükleer anlaşmanın devam etmesinin gerektiğini belirtti. Almanya’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerika’yı geçen yıl 8 Mayıs’ta İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından anlaşmaya sadık kaldığı ve müttefiki ABD’yi yalnız bıraktığı şeklindeki eleştirileri yanıtlayan bakan, "İran'a güvenmediğimiz için bu sözleşmeye ihtiyacımız var. İran'ı atom bombası üretmekten alıkoymak için şu an en güvenli yol bu. Tek başına tehditler yerine kurallar ve kontrollerle hedefe ulaşmak çok daha mümkün. Dünya, bu sözleşmeyle herhangi bir sözleşme olmamasından çok daha güvenli. Bizim, askeri bir çatışmayı önlemek için Avrupalı müttefiklerimizle birlikte daha çok çaba sarfetmemiz gerekir" şeklinde konuştu.