Almanya: 'İran'la Nükleer Kriz Büyüyor'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran’daki temaslarında nükleer anlaşmanın sürdürülebilmesi konusunda somut bir ilerleme sağlayamadığını açıkladı.

Tahran’dan döndükten sonra Alman medyasına gezisini ve temaslarını değerlendiren ve aynı konuyu Nisan ayında Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla da ele aldığını hatırlatan Maas, "Doğruyu söylemek gerekirse, her iki tarafın da akıllı davranmadığını tespit ettim" dedi.

ABD’nin İran’la 2015’te imzalanan nükleer sözleşmeden çekilmesini Almanya’nın doğru bulmadığını söyleyen Maas, Tahran’ın anlaşmanın diğer taraflarına ABD'nin yaptırımlarının İran ekonomisinde yarattığı etkinin telafi edilmesi için 7 Temmuz’a kadar süre vermesi, aksi takdirde kendisinin de anlaşmadan çekileceğini duyurmasıyla gerilimin tehlikeli bir şekilde tırmandığını savundu.

İran’a nükleer anlaşmaya sadık kalma çağrısı yapan ve ülkenin askeri uranyum zenginleştirmesini istemediklerini ifade eden Dışişleri Bakanı Maas, "Durum Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehlike. Bu olumsuz gidişata karşı koymamız gerekiyor” diye konuştu. Nükleer sözleşme, İran’ın nükleer programını sadece enerji üretimiyle sınırlaması karşılığında bu ülkeye uluslararası yaptırımları kaldırmayı öngörüyor. Ancak ABD geçen yıl sözleşmeden çıkarak, uluslararası ekonomik yaptırımlara devam kararı aldı.