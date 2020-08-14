HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya, İspanya’yı koronavirüs konusunda riskli ilan etti

Almanya, İspanya’yı koronavirüs konusunda riskli ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2020 21:46 | Son Güncelleme

Almanya, İspanya ve Balear Adaları'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Almanya, İspanya’yı koronavirüs konusunda riskli ilan etti

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi.

Buna göre, Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle İspanya ve Balear Adaları riskli bölgeler ilan edilirken Kanarya Adaları ise listenin dışında tutuldu.

Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Lüksemburg, Bulgaristan ve Romanya’daki çok sayıda bölgenin yanı sıra Belçika’nın Anvers kenti de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

ALMANYA'DA YENİ VAKA SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

RKI'nin verilerine göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1449 artarak 221 bin 413’e yükseldi.

Yeni vaka sayıları 12 Ağustos'ta 1226, dün de 1445 olarak açıklanmıştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 9 bin 225, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 200 bin 200 oldu.

Almanya’da günlük vaka sayıları mayıs başından sonra ilk kez geçen hafta 1000’in üzerine çıkmış, bu durum da endişeye yol açmıştı.

Siyasetçiler ve uzmanlar, ülkede Kovid-19 vaka sayılarının artma sebebi olarak, tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımaları ve mesafe kuralına uyulmayan kutlamaları göstermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İspanya'da vaka artışı durdurulamıyorİspanya'da vaka artışı durdurulamıyor
At kestanesi çayı: Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?At kestanesi çayı: Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?

En Çok Okunan Haberler

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ezilerek öldüler
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ezilerek öldüler
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
Vaka sayısının en çok olduğu 5 ilden biri! Kılık değiştirdi ve...
Vaka sayısının en çok olduğu 5 ilden biri! Kılık değiştirdi ve...
Vedat Muriqi Lazio'yu açıkladı
Vedat Muriqi Lazio'yu açıkladı
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

İlginizi Çekebilir

Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Diğer Haberler

Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
ABD ile Yunanistan arasında kritik görüşme! Flaş açıklama
ABD ile Yunanistan arasında kritik görüşme! Flaş açıklama
İspanya'da vaka artışı durdurulamıyor! Hızlı artış sürüyor
İspanya'da vaka artışı durdurulamıyor
Rusya-Türkiye ortak devriyeleri askıya alındı
Rusya-Türkiye ortak devriyeleri askıya alındı
Angola eski cumhurbaşkanının oğluna hapis cezası!
Angola eski cumhurbaşkanının oğluna hapis cezası!
Almanya’dan Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı
Almanya’dan Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.