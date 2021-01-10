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  4. Almanya, İsrail-Filistin meselesinde Biden yönetimini yeni bir fırsat olarak görüyor

Almanya, İsrail-Filistin meselesinde Biden yönetimini yeni bir fırsat olarak görüyor

10.01.2021 23:03 | Son Güncelleme:
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Almanya, İsrail-Filistin meselesinde Biden yönetimini yeni bir fırsat olarak görüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'de hükümet değişiminin, İsrailliler ve Filistinliler arasında ara bulucu olarak yeniden daha güçlü bir rol üstlenme fırsatı sunduğunu söyledi.

Maas, Kahire'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, Fransa, Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla İsrail ve Filistin ilişkilerini görüşeceklerini söyledi.
Bunu yakında yeni ABD yönetimiyle konuşmak istediklerini aktaran Maas, "Washington'daki hükümet değişikliği, ABD'nin İsrailliler ve Filistinliler arasında ciddi ve güçlü bir ara bulucu olarak yeniden daha güçlü bir rol üstlenme fırsatı sunuyor." ifadesini kullandı.

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"BARIŞ PERSPEKTİFİNİN KORUNMASI YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ"

Maas, Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün'ün her iki tarafla ve aynı zamanda önemli uluslararası ortaklarla yakın ilişkileri bulunduğunu vurgulayarak, "İki devletli çözümün, çatışmaya en iyi çözüm olmaya devam ettiği tavrında birleştik. Hep beraber bu barış perspektifinin korunmasına ve yeniden hayatla doldurulmasına yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

Orta Doğu barış sürecinde ortaya çıkan dinamiğin korunması gerektiğine işaret eden Maas, iki taraftan da somut teklifler olmaması durumunda son aylardaki olumlu gelişmelerin durabileceği uyarısında bulundu. (AA)

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