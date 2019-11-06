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Almanya, İsrail’i bölgedeki gerginlik konusunda uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria’da 2 bin 300 konut yapılmasına müsaade etmesini uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı ve İsrail’i bölgedeki gerginliği daha karmaşık hale getiren tüm adımlardan kaçınmaya çağırdı.Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Almanya ve Avrupa Biriliği üye ülkeleri Filistin topraklarında İsrail’in yerleşim alanlarının genişletilmesi inşaat alanların açması uluslararası hukuka aykırı olarak kabul ediyoruz.

Almanya Dışişleri Bakanlığı İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria’da 2 bin 300 konut yapılmasına müsaade etmesini uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı ve İsrail’i bölgedeki gerginliği daha karmaşık hale getiren tüm adımlardan kaçınmaya çağırdı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Almanya ve Avrupa Biriliği üye ülkeleri Filistin topraklarında İsrail’in yerleşim alanlarının genişletilmesi inşaat alanların açması uluslararası hukuka aykırı olarak kabul ediyoruz. İki ülke arasındaki uzlaşmazlığa en büyük engel olarak görmekteyiz. İsrail iki devletli bir çözümü müzakere etmek, çözümü daha karmaşık hali getiren tüm adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.
İsrail Sivil İdare Yüksek Kurulu 10 Ekim 2019 tarihinde işgal atındaki Batı Şeria’da 2 bin 300 konutun yapılmasına onay vermiş, bunun üzerine bölgede olaylar başlamıştı. Sivil İdare Yüksek Kurulu bu yılın başından beri Batı Şeria bölgesinde 8 binden fazla konutun yapılmasına izin vermişti.

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