Almanya İstihdam Dairesi Başkanı: Gelen her kişi için minnettarız

Almanya İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, Ukrayna'dan gelen sığınmacıların Almanya iş piyasası için bir kazanç olduğunu dile getirdi. Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda, "Uluslararası karşılaştırmaya tabi tutulduğunda Ukrayna halkının kalifikasyon seviyesi yüksek" diyen Scheele, ortalama olarak her iki Ukraynalı sığınmacıdan birinin akademik bir eğitime sahip olduğunu dile getirdi.

"Almanya'daki yüksek kalifiye eleman açığı ve büyük işgücü eksikliği göz önünde bulundurulduğunda, gelen her kişi için minnetarız" ifadelerini kullanan Scheele, 2014/2015 yıllarındaki sığınmacı krizinde ana hedefin insanları olabildiğince hızlı bir biçimde istihdam piyasasına sokmak olduğunu belirterek, "Bu kez insanları eğitimlerine uygun bir biçimde yönlendirmek ve aldıkları eğitimden faydalanmak istiyoruz" dedi.

İstihdamda dilin önemi

Almanya İstihdam Dairesi'ne bağlı araştırma enstitüsünün verilerine göre, Ukraynalı kadınların kendi ülkelerinde, ağırlıklı olarak akademik, teknik ve tıbbi mesleklerde çalıştığını vurgulayan Scheele, bu tarz yüksek kalifikasyon gerektiren meslek dallarında dilin çok önemli olduğunu ve bu nedenle dil kurslarının, sığınmacıların istihdam piyasasına dahil olabilmelerinde çok önemli bir rol oynadığını ifade etti.

İstihdam Dairesi Başkanı Scheele, çocuk bakımının da çok önemli bir nokta olduğunu ve dil kurslarıyla birlikte bu konuda da gelişme kaydedilmesi gerektiğini belirtti. Scheele ayrıca, Ukrayna'da elde edilen mesleki diplomaların Almanya'da daha hızlı bir biçimde tanınmasının önemine vurgu yaptı.

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