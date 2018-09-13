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Almanya İtalya ile mülteci anlaşmasına vardı

13.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer mültecilerin geri kabulü konusunda İtalya ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Almanya İtalya ile mülteci anlaşmasına vardı

Ancak anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için içişleri bakanlarının imzası gerekiyor.İtalya'da iltica başvurusunda bulunduktan sonra Almanya'ya gelen yabancıların İtalya tarafından geri kabul edilmesini öngören anlaşmanın iki ülkenin içişleri bakanları tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe gireceği açıklandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalya ile vardıkları anlaşmayı "başarı" olarak nitelendirdi ve uygulamanın birkaç güne kadar başlayacağını söyledi.

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise imzalar atılana kadar geri kabul anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tamamlanmış sayılamayacağı belirtildi. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini konunun Cuma günü Viyana'da yapılacak olan güvenlik ve göç konulu Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Konferansında ele alınacağını söyledi.

Salvini İtalya'yı fazladan tek bir mülteci dahi kabul etmek zorunda bırakmayacak bir anlaşmadan başkasını imzalamayacağını açıkladı.

Aile birleşimi

Almanya daha önce İspanya ve Yunanistan ile de geri kabul anlaşmasına varmıştı. Anlaşmalar daha önce iltica başvurusunda bulunan mültecilerin 48 saat zarfında Almanya – Avusturya sınırından geldikleri ülkelere geri gönderilmesini öngörüyor. Mülteci adaylarının önceden iltica başvurusunda bulunup bulunmadıkları parmak izi karşılaştırmasıyla saptanacak.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in başka bir AB ülkesinde iltica başvurusunda bulunmuş olan yabancıların sınırdan geri çevrilmesi şeklindeki talebi yüzünden koalisyon hükümeti dağılma tehlikesi geçirmişti. Başbakan Merkel içişleri bakanını İtalya, İspanya ve Yunanistan ile geri kabul anlaşmaları imzalamakla görevlendirmişti.

Yunanistan ile imzalanan anlaşma da karşılıklılık esasına dayanıyor. Buna göre Almanya yıl sonuna kadar, karara bağlanmamış olan aile birleşimi başvurularına açıklık getirecek. Yunanistan'daki iki ila üç bin mülteci adayı Almanya'daki ailelerinin yanına gitmek için başvuruda bulunmuştu.

İspanya ile imzalanan anlaşmada böyle bir şart yer almıyor. Ancak Almanya'da aile yakını olan İspanya'daki mültecilerin Avusturya sınırından Almanya'ya ulaşmaya çalışabilecekleri belirtiliyor.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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