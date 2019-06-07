Almanya kapılarını nitelikli işgücüne açtı

Kabul edilen bir diğer yasa ise sığınma talebi reddedilenler için zorlu bir sürece işaret ediyor.Almanya’ya nitelikli işgücü göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis’te kabul edildi.

Angela Merkel başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin hazırladığı göç yasa paketini görüşen meclis, yapılan oylamada, Almanya’ya nitelikli işgücünün gelmesini kolaylaştıran yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

Yeni yasal düzenleme ile Alman ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının öncelikli olarak istihdam edilmesi şartı kaldırıldı.

Bugüne kadar işverenler, yurtdışından bir işe başvuran kişiyi istihdam edebilmek için, resmi makamlara bu işin bir Alman ya da AB vatandaşı tarafından yapılamayacağını nedenleriyle açıklaması gerekiyordu.

Ayrıca yeni yasa, Almanca bilen, öğretimlerini tamamlamış, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin, altı ay süreyle Almanya’ya gelerek iş ya da meslek eğitimi imkanı arama fırsatı da sunuyor.

Bu fırsattan yararlanabilmek için getirilen iki kriter, kişilerin altı ay boyunca kendi imkanlarıyla geçinebilmeleri için gerekli finansmana sahip olmaları ve öğretim ya da mesleki yeterlilik belgelerini ibraz edebilmeleri.