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Almanya kapılarını nitelikli işgücüne açtı

07.06.2019 19:24 | Son Güncelleme

Almanya, Federal Meclis’te kabul edilen yasa tasarısıyla kapılarını nitelik işgücüne açtı.

Almanya kapılarını nitelikli işgücüne açtı

Kabul edilen bir diğer yasa ise sığınma talebi reddedilenler için zorlu bir sürece işaret ediyor.Almanya’ya nitelikli işgücü göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis’te kabul edildi.

Angela Merkel başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin hazırladığı göç yasa paketini görüşen meclis, yapılan oylamada, Almanya’ya nitelikli işgücünün gelmesini kolaylaştıran yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

Yeni yasal düzenleme ile Alman ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının öncelikli olarak istihdam edilmesi şartı kaldırıldı.

Bugüne kadar işverenler, yurtdışından bir işe başvuran kişiyi istihdam edebilmek için, resmi makamlara bu işin bir Alman ya da AB vatandaşı tarafından yapılamayacağını nedenleriyle açıklaması gerekiyordu.

Ayrıca yeni yasa, Almanca bilen, öğretimlerini tamamlamış, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin, altı ay süreyle Almanya’ya gelerek iş ya da meslek eğitimi imkanı arama fırsatı da sunuyor.

Bu fırsattan yararlanabilmek için getirilen iki kriter, kişilerin altı ay boyunca kendi imkanlarıyla geçinebilmeleri için gerekli finansmana sahip olmaları ve öğretim ya da mesleki yeterlilik belgelerini ibraz edebilmeleri.

Bilgi teknolojisi alanında mesleki tecrübeye sahip, yıllık en az 50 bin euro brüt gelir beklentisi olanların öğrenimlerini tamamladıklarına dair resmi belge veya diploma ibraz etme şartı kaldırıldı.

Yeni yasal düzenleme ile her iş alanında nitelikli işgücü göçüne izin verilecek. Daha önceki yasal düzenlemeler sadece eleman sıkıntısı çekilen mesleklerde nitelikli işgücü göçüne olanak sağlıyordu.

Beklenti yıllık 25 bin kişi

Alman hükümeti, bu yeni düzenlemeler ile birlikte Almanya’ya yılda 25 bin kalifiye eleman gelmesini bekliyor.

Hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) göç politikaları sözcüsü Lars Castellucci, Almanya’nın göçmenlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek kabul edilen yeni düzenlemeleri savundu. Buna karşılık, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekili Rene Springer, ucuz işgücü göçünün ücretlerin düşmesine yol açabileceğini söyleyerek “biz bunu istemiyoruz” dedi.

Sığınmacılara ilişkin düzenlemeye tepki

Göç yasa paketi içinde yer alan ve sığınma talepleri kabul edilmeyenlerin daha hızlı bir şekilde Almanya’dan sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısı da bugün mecliste kabul edildi.

372 milletvekilinin kabul, 159'unun red, 111 milletvekilinin ise çekimser oy kullandığı oylanma öncesinde meclis sert tartışmalara sahne oldu, muhalefet partileri yeni düzenlemeyi ağır ifadelerle eleştirdi.

Yeşiller Partili Filiz Polat, “Bugün demokrasi için kara bir gün” derken, Sol Partili Ulla Jelpke, yasayı “Irkçılara yaranma” girişimi olarak nitelendirdi. AfD milletvekili Gottfried Curio’nun konuşma yaptığı sırada “Naziler Federal Meclis’ten defolsun” diye bağıran Sol Partili Michel Brandt ise meclis başkanı Wolfgang Schäuble tarafından uyarıldı.

Tartışmalı yasa, sığınma başvuruları reddedilen ve gözaltına alınan kişilerin cezaevlerinde de tutulabilmesine imkan tanıyor. Buna, gözaltı merkezlerinde yer olmadığı takdirde başvurulabileceği ancak ilgililerin cezaevlerinde hükümlülerden ayrı tutulmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca yasa ile ilk kez güvenlik makamlarına, Almanya genelinde, sığınma talebi reddedilenleri arama süreçlerinde, evlere girme hakkı da tanınıyor.

AFP,dpa/DA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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