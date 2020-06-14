Almanya Kara Sınırı Kontrollarını Kaldırıyor

Almanya kara sınırı komşuları Fransa, Avusturya, Danimarka ve İsviçre ile sınır kontrollarını gece 00.00’dan itibaren tümüyle kaldırıyor. 16 Mart tarihinde Corona virüsü salgınına karşı önlem olarak sınırlarında kontrollara başlayan Almanya geçişleri kısıtlamıştı. 15 Mayıs’ta önce Avusturya sınırındaki kontrolları gevşeten Alman hükümeti, geçen Cuma akşamı bir diğer sınır komşusu olan Polonya ile sınırındaki kontrolları karşılıklı olarak kaldırmıştı. Kontrolların kalkmasıyla Avrupa Birliği içinde hareket özgürlüğünün yeniden sağlanacağını söyleyen Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Corona salgınında kötüleşme yaşanması halinde, sınır geçişlerine ilişkin yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Öte yandan bu gece itibariyle 26’sı AB üyesi, 31 Avrupa ülkesine seyahat uyarısı da kalkıyor. Alman hükümeti, Türkiye dahil dünyanın geri kalan 160 ülkesi için seyahat uyarısını 31 Ağustos tarihine kadar uzatma kararı almıştı. Ancak Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ülkelerini kapsayan kararını, dört ülke için şimdilik uygulamadan kaldırmak zorunda kaldığı öğrenildi. Söz konusu ülkelerden Finlandiya, ülkeye giriş yasağını Corona salgınına karşı önlemler kapsamında 14 Temmuz’a kadar uzattığını ve Alman turistlerin ülkeye bu tarihe kadar giremeyeceğini duyurdu. Norveç, komşu ülkeleri Danimarka, İzlanda, Estonya, Letonya ve Litvanya için seyahat sınırlamasını kaldırdığını, buna karşılık 20 Temmuz’dan önce başka ülkelerden seyahatin mümkün olmadığını, Almanlar için de yasağın sürdüğünü duyurdu. Salgınla mücadelede Avrupa'nın diğer ülkelerinden tamamen farklı bir yöntem izleyerek, sert önlemler almayan vesürü bağışıklığı stratejisi izleyen İsveç’te virüs vakalarının sayısında hızlı yükselme sonrasında, bu ülkeye de seyahatin mümkün olmayacağı bildirildi. İspanya ise Almanya ve Schengen sınırları içindeki ülkelerden turistlerin 21 Haziran’dan sonra ülkeye serbest giriş yapabileceğini duyurdu.