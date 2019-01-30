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Almanya: "Karadeniz’e savaş gemileri göndermeye hazırız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Mihael Zilberth, Rusya’nın kontrolündeki Kerç Boğazı’na ve Karadeniz’e Alman savaş gemilerini göndermeye hazır olduklarını açıkladı.Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoli Petrenko, Almanya Dışişleri Bakanı Mihael Zilberth ile başkent Kiev’de bir araya geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Mihael Zilberth, Rusya’nın kontrolündeki Kerç Boğazı’na ve Karadeniz’e Alman savaş gemilerini göndermeye hazır olduklarını açıkladı.
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoli Petrenko, Almanya Dışişleri Bakanı Mihael Zilberth ile başkent Kiev’de bir araya geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Mihael Zilberth ve Almanya Silahlı Kuvvetleri Genel Sekreteri Tomas Zilberhorn’dan oluşan heyetten yapılan açıklamada, “Bundeswehr’e (Almanya Silahlı Kuvvetleri) bağlı savaş gemilerini, Karadeniz’e ve Azak Denizi’ne göndermeye hazırız” denildiği kaydedildi.

Donbass’a AGİT gözlemcileri gönderilecek
Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donbas bölgesinde barışın sağlanması ve bölgedeki çatışmaların artmasını önlemek için Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından gözlemcilerin yerleştirilmesinin de görüşüldüğü açıklandı. Rusya’da gözaltında bulunan ve sağlıklarından endişe edilen Ukraynalı denizcilerin durumu hakkında da görüşen yetkililer, Almanya ve Ukrayna arasında yapılacak yeni askeri ve stratejik ortaklıklar gibi konuları da görüştü.
Görüşme, Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda güçlenmesine ve NATO’ya bağlı diğer ülkelerle bağlarının kuvvetlenmesine sebep olacağına dair yorumları beraberinde getirdi.

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