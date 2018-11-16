Almanya: Kaşıkçı cinayetinde açıkta kalan pek çok soru var

Dışişleri Bakanlığı, "esas sorumluluğun kimde olduğu" gibi açıkta kalan pek çok soru bulunduğuna dikkat çekti.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada Suudi Arabistan'dan yeni açıklamaların gelmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı, açıklığa kavuşturulması gereken birçok noktanın olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Cuma günü yaptığı açıklamada Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili “çok sayıda yanıtlanmamış soru” olduğunu belirterek bu soruların hem cinayetin işleyiş süreci hem de ardında yatan nedenlerle ilgili olduğunu ifade etti. Sözcü, Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda "esas sorumluluğun” kimde olduğuyla ilgili soruya da halen bir yanıt verilmediğini aktardı.

Riyad savcılığından Perşembe günü yapılan açıklamaya değinen sözcü, bunun sadece "ilk adım” olduğunu belirterek “Cemal Kaşıkçı cinayeti eksiksiz ve detaylı bir şekilde aydınlatılmalıdır” dedi. Sözcü, Türkiye ve Suudi Arabistan tarafından ayrı ayrı yürütülen soruşturmaların "uluslararası standartlara uygun bir şekilde” yürütülmesi gerektiğini belirtti ve Almanya’nın konuyla ilgili gelişmeleri “çok yakından takip edeceğini” söyledi.