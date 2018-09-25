Almanya Katolik Kilisesi istismarlar için özür diledi

Alman Katolik Kilisesi Piskoposlar Meclisi Başkanı, yaşananlar için tüm mağdurlardan af diledi.Alman Katolik Kilisesi Piskoposlar Meclisi'nin Kilise'de yaşanan çocuk tacizleri skandalı ile ilgili raporu açıklandı. Raporun açıklandığı konferansa başkanlık eden Kardinal Reinhard Marx, din adamlarının tacizine uğrayan mağdurlardan özür diledi. Marx, "Çok uzun süre boyunca kilisede yaşanan taciz (vakaları) inkâr edildi, görmezden gelindi ya da örtbas edildi. Bu çöküş ve tüm acılar için af diliyorum" ifadelerini kullandı.

Marx sözlerine şöyle devam etti: "Yıkılan güven ve Kilise çalışanları tarafından insanlara yapılanlardan utanıyorum. Olanların gerçekliğini kabul etmek istemeyen ve mağdurlarla ilgilenmeyenler adına da utanç duyuyorum."

Yaşananlardan kendisini de sorumlu tutan Marx, "Mağdurlara kulak vermedik. Tüm bunlar bedelsiz kalmamalı" diye konuştu. Birçok insanın artık kendilerine inancı kalmadığını belirten Kardinal, "bu durumu anlayışla karşıladığını" sözlerine ekledi.

Marx daha önce yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi için bir dönüm noktasından söz etmiş ve bu durumun yalnızca Almanya için geçerli olmadığını söylemişti. Kilise'de olası yapısal değişikliklerin de konferansta ele alınacağını belirtmişti.