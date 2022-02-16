Almanya kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor

Dünya, Corona virüsü salgınıyla mücadelede iki yılı geride bırakırken birçok ülke etkisini sürdüren Omicron varyantına rağmen günlük hayatı yeniden normalleştirme yoluna gidiyor.

Almanya genelinde, bilimsel modeller Omicron dalgasında vakalarda zirveye ulaşıldığını ve bundan sonra sayılarda hızlı düşüş yaşanacağını gösteriyor. Bu çerçevede Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da artışın durduğunu doğruladı ve salgın önlemlerinde bazı gevşemelerin mümkün olabileceğini kaydetti.

Bugün Berlin’de Başbakan Olaf Scholz ve eyalet başbakanlarıyla yapılacak Corona Zirvesi’nde alınacak kararlarla açılmaların hız kazanacağı ve tüm önlemlerin en geç 20 Mart’ta kaldırılacağı tahmin ediliyor. Zirvede ele alınacak taslakta belirlenen yol haritasına göre, COVID-19 tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek. İlk etapta, ülke çapında mağazalara girişlerde yapılan ve 2G+ olarak bilinen kural kaldırılarak, bunun yerine sadece FFP2 maske zorunluluğu getirilecek. Bu kapsamda mağazaların kapılarındaki zorunlu kontrollerin de kaldırılması öngörülüyor. Geçen yıl Aralık ayından bu yana geçerli olan 2G+ uygulamasında, iki aşı yaptıranlar veya iyileşenler ayrıca test yaptırarak mağazalara girebiliyordu. Üç aşı olanlardansa ek test istenmiyordu.

Açılım sürecinin ilk etabında, aşılı ve hastalığı atlatmış olanların özel toplantılarında da daha fazla katılımcıya izin verileceği belirtiliyor. Şimdiye dek bu tarz etkinliklerde en fazla 10 kişiye izin verilirken bundan sonra, sınırsız sayıda kişinin biraraya gelmesine müsaade edilecek.

Restoran, gece kulübü ve diskoteklerde de yasaklar kalkacak

Önlemleri gevşetmenin önemli bir adımı, 4 Mart itibarıyla gastronomi, diskotek ve kulüplerdeki kısıtlamaların büyük oranda kaldırılması olacak. Aylardır kapalı olan diskotek ve gece kulüpleri, 2G kuralıyla yeniden açılırken, lokantalara iki kez aşı olan ve iyileşenlerin yanısıra, aşısız olmalarına rağmen aynı gün test yaptıran ve negatif olanlar da girebilecek. Konser ve fuar gibi büyük etkinliklerdeki önlemlerde de gevşemeler söz konusu olacak, buna göre iç mekânlarda kapasitenin yüzde 60, açık alanlarda ise kapasitenin yüzde 75‘i kullanılabilecek. Stadyumlarda üst sınır 10 bin yerine 25 bin kişi olacak. Son olarak ise 20 Mart'tan itibaren mağazalarda, otobüs, tren ve uçaklarda FFP2 maskesi zorunluluğu dışında tüm önlemlerin kaldırılması hedefleniyor. Bu kapsamda evden çalışma zorunluluğu da kaldırılacak.

Federal çapta yürürlüğe girecek bu yeni yol haritasını beklemeyen, Bavyera eyaleti, kısıtlamaların büyük bölümünü bu hafta itibarıyle kaldırma kararı aldı. Eyalet Başbakanı Markus Söder, gastronomi işletmelerindeki saat kısıtlamasının uzatıldığını, yani lokantaların hafta içi saat 23’e kadar açık kalabileceğini, ayrıca kuaför ve kozmetik hizmetlerinde 2G uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Söder, sağlık çalışanları için federal hükümet tarafından getirilen aşı zorunluluğunun kendi eyaletlerinde uygulanmayacağını da açıkladı. Söder, Almanya’da çok tartışılan genel aşı zorunluluğuyla ilgili yasaya da karşı olduğunu da söyledi.

Hükümet hazırlanan yasaya göre, 18 yaşından büyük herkesin aşılanmasını hedefliyor ve üç doz aşılamanın en geç 31 Aralık 2023’e kadar yapılmasını istiyor. Aşı zorunluluğuyla ilgili oylamanın önümüzdeki ay Federal Meclis’de yapılması planlanıyor.

Aşı zorunluluğu planına karşı, haftalardır Almanya çapında protesto gösterileri düzenleniyor. Gelenekselleşen bir şekilde Cumartesi ve Pazartesileri yapılan gösterilere Almanya genelinde on binlerce kişi katılırken aşı zorunluluğunun kanunlaştırılmasına karşı çıkan göstericiler, zorunlu aşının temel hak ve özgürlükler ilkesini ihlâl etmek olacağını ifade ediyor.

Öte yandan Robert Koch-Enstitüsü‘nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 219 bin 972 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Yine son 24 saatte COVID-19’a bağlı olarak 247 kişi yaşamını yitirirken 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı insidan değeri de 1401 olarak belirlendi.

