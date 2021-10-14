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Almanya: Koalisyon görüşmeleri için karar bu hafta verilecek

14.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP aralarında görüş ayrılığı yaratan konuları tartışmak üzere bugün bir kez daha bir araya geldi.

Almanya: Koalisyon görüşmeleri için karar bu hafta verilecek

Üç parti koalisyon görüşmelerine başlama konusundaki kararı Cuma günü vermeyi hedefliyor.Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümeti kurulması için görüşmelere başlama konusundaki kararını Cuma günü verecek.

SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, Yeşiller eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ile FDP lideri Christian Lindner ve partilerden heyetler üçlü koalisyon müzakerelerine başlama konusunda karar vermeden önce "derinleştirilmiş sondaj" adı verilen görüşmeleri yürütüyor. Pazartesi günü başlayan "derinleştirilmiş sondaj" görüşmelerinin bugün Berlin'de yapılan ikinci turu sonrasında partilerin genel sekreterleri ortak açıklama yaptı.

"Sonraki adımların netlik kazanabilmesi için Cuma günü bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz" diyen FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağına dair kararın oluşturulacak bu zemine bağlı olduğunu ifade etti.

"Sondaj görüşmelerinin sonucu açısından önemli olan bütün konular hakkında görüştük" diyen Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner "Ortak yanlarımızın miktarı çoğalırken farklılıklarımızın miktarı ise azaldı" şeklinde konuştu. Kellner, açıklığa kavuşturulması gereken noktalar bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Önemli bütün konuların tartışıldığını söyleyen SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise hâlâ katedilmesi gereken bir yol olduğunu ifade etti. "Doğru yoldayız" diyen Klingbeil, olumlu sonuçlar alınacağına inandığını belirtti.

Genel sekreterler toplanacak

Çarşamba ve Perşembe günü parti genel sekreterleri başkanlığında toplanılarak bugüne kadar yapılan görüşmeler değerlendirilecek ve elde edilen sonuçlar kağıda dökülecek. Cuma günü ise üç parti görüşmeler için yeniden bir araya gelecek.

Cuma günü yapılacak görüşmede koalisyon müzakerelerine başlama kararı çıkarsa, Yeşiller'in karar alma organlarından Eyaletler Konseyi'nin, SPD ve FDP'nin de parti yönetiminin koalisyon müzakerelerine yeşil ışık yakması gerekiyor.

Partiler arasında vergi ve maliye politikaları ile iklim korumayla ilgili düzenlemelerin uygulanması konularında görüş ayrılıkları bulunuyor. Görüşmelerde, dijitalleşme, iklim koruma ve Avrupa konularının ele alındığını belirten SPD, Yeşiller ve FDP genel sekreterleri, içeriğe dair ayrıntılı bilgi vermedi.

SPD, Yeşiller ve FDP'nin koalisyon hükümeti kurması hâlinde, Almanya'da federal düzeyde ilk kez üç partili koalisyon iktidar olacak.

AFP,rtr,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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