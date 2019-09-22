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Almanya kömür karşıtı ittifaka katılıyor

22.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

Çevre Bakanı Schulze, Almanya’nın kömür enerjisinden vazgeçilmesini hedefleyen kömür karşıtı ittifaka katılacağını açıkladı.

Almanya kömür karşıtı ittifaka katılıyor

Schulze, kömür enerjisinden vazgeçilmesini “İklim korunmasının temel unsuru”olduğunu söyledi.Almanya, 2017 yılında oluşturulan Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı’na gireceğini açıkladı. Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, iklim koruma konusunda yapılacak yasal düzenlemeler konusunda Cuma günü açıklanan kararların ardından ülkenin kömür karşıtı ittifakta yer alacağını duyurdu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Almanya'nın ittifaka gireceğini New York'ta Pazartesi günü başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi'nde resmen açıklayacağını belirtti.

İklim koruma paketi çerçevesinde yapılacak yasal düzenlemelerle hükümetin kömür enerjisinden vazgeçmeyi resmen kabul ettiğini ifade eden Schulze, bunun "Dünya çapında iklim korunması konusunda temel bir unsur” olduğunu vurguladı.

Alman Bakan, Almanya gibi sanayileşmiş bir ülkenin nükleer ve kömürden elde edilen enerjiden vazgeçerek kademeleri olarak yenilebilir enerjilere yönelmesinin "Dünyanın diğer bölgeleri için de bir örnek” olacağına dikkat çekti. Schulze, kömür karşıtı ittifakın, kömürden elde edilen enerjinin artık modasının geçtiğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Almanya, kömür ve linyit yakan termik santrallerin enerji üretimine 2038 yılına kadar kademeli olarak son verilmesini hedefliyor.

Kömür karşıtı ittifak

Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı 2017 yılında Bonn'da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi sırasında oluşturulmuştu. Aralarında İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu 30 ülke ile çok sayıda kent, bölge ve şirket de ittifakın üyelerini oluşturuyor. İttifak, yeni termik santrallerin yapılmasına son verilmesini, kömür madenlerinin uluslararası finansmanının engellenmesini ve ulusal iklim koruma önlemlerinin Paris İklim Anlaşması doğrultusunda belirlenmesini hedefliyor.

Almanya'nın iklim koruma paketi

Almanya, Cuma günü açıklanan iklim koruma paketi ile bu hedeflere uyma yönünde bir adım attı. Koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin üzerinde anlaşmaya vardığı yasal düzenlemeler, sera gazı emisyonunun azaltılmasını hedefliyor.

Yasal düzenleme, karbondioksit emisyonu için ek ücret alınmasını öngörüyor. Bu nedenle, benzin ve dizelin litre fiyatının ilk etapta 3 cent artması, 2026'ya kadar da bu artışın litre başına 15 cente kadar yükselmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra elektrikli otomobillerin satışının teşvik edilmesi, binalarda 2026 yılından itibaren mazotla çalışan ısıtma sistemlerinin döşenmesinin yasaklanması planlanıyor.

Ancak muhalefet partileri ve çevre örgütleri, yasa paketini iklim korumasında yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

AFP,epd/JD

© Deutsche Welle Türkçe

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