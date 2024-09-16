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Almanya kontrol kapsamını genişletmişti! Büyükelçilikten açıklama geldi: 'Türklere vize süreci...'

16.09.2024 18:47
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Almanya, bir süredir Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında başlattığı kontrolleri, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişlettiğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrasında Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir" dedi.

Almanya kontrol kapsamını genişletmişti! Büyükelçilikten açıklama geldi: 'Türklere vize süreci...'

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulanacak sınır kontrolleriyle ilgili X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

GEÇİCİ SINIR KONTROLLERİ YAPILACAK

Açıklamada, bugünden itibaren Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle geçici sınır kontrolleri yapılacağı belirtilerek, bu kontrollerin ülkeye giriş izni olmayan kişilerin girişlerine müsaade edilmemesine imkan tanıyacağı kaydedildi.

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Bu tedbirin Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olduğu ve Şengen ortaklarına önceden duyurulduğu aktarılan açıklamada, Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasının bu kararın temel hedefi olduğu vurgulandı.

"TÜRKLERE VİZE VERME SÜRECİ NORMAL ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Açıklamada, sınırlar arasında seyahat etmenin hala mümkün olduğuna ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterileceğine işaret edilerek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

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SINIR KONTROLLERİ GENİŞLETİLMİŞTİ

Almanya, bir süredir Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında başlattığı kontrolleri, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişlettiğini açıklamıştı.

Buna gerekçe olarak düzensiz göçle mücadeleyi gösteren Almanya İçişleri Bakanlığı, sınır kontrollerinin Almanya ile bu ülkeler arasında işe gidip gelenlerin günlük yaşamları, ticaret ve seyahatleri üzerinde mümkün olduğunca az etki yaratmasını sağlamak için çaba gösterileceğini ifade etmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vize Almanya Türkiye
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